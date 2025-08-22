Pravda Správy Domáce Na Slovensku by mohol vzniknúť nový druh strednej školy

Na Slovensku by mohol vzniknúť nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovala by sa z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorú v piatok schválila vláda.

22.08.2025 14:56
vysoká škola, študenti, prednáška Foto:
Ilustračné foto.
debata

Odčlenenie súvisí s osobitným postavením v rámci prípravy budúcej špecializovanej kvalifikovanej pracovnej sily vo vybraných oblastiach na vyšších stupňoch kvalifikácie z dôvodu prebiehajúcej digitalizácie a automatizácie výroby a služieb.

Drucker odštartuje „Nežnú revolúciu v školstve“. (Archívne video)
Video

Ďalším dôvodom je podľa rezortu potreba reflektovať na potrebu vzniku nových kvalifikácií a úpravy obsahu vzdelávania v dôsledku nástupu umelej inteligencie.

Rezort zároveň navrhuje skrátiť dĺžku štúdia v pomaturitnom špecializačnom štúdiu a vyššom odbornom štúdiu z dvoch na jeden rok a z troch na dva roky.

Dôvodom je, že v rámci nového zákona o vysokých školách by malo byť možné uznať vzdelávacie výstupy a úroveň kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania v rámci prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Zároveň reflektuje na transformáciu strednej priemyselnej školy na samostatný druh s osobitným vymedzením jej poslania. Účinnosť novely ministerstvo navrhuje na 1. január 2026.

