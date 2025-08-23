Augustový prieskum SANEP: PS pred Smerom, Republika aj Hlas postupne rastú

Podľa aktuálneho exkluzívneho prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 z druhej polovice augusta by voľby vyhrala strana Progresívne Slovensko (PS), za ňou by nasledovala strana SMER – sociálna demokracia. Na treťom mieste by skončilo hnutie Republika. Do poslaneckých lavíc by v druhej polovici augusta zasadli členovia siedmich politických strán.
Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu, tak by sa 8,6 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 22,3 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 69,1 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.
Parlamentné voľby by v druhej polovici augusta vyhrala strana Progresívne Slovensko so ziskom 21,5 percenta hlasov, čím si táto strana oproti minulému mesiacu polepšila o 0,4 percenta voličských hlasov. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Progresívneho Slovenska až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Michala Šimečku, potom by Progresívne Slovensko mohlo vo voľbách získať až 25 percent voličských hlasov.
Druhé miesto obsadila strana SMER – SD na čele s jej predsedom a premiérom Robertom Ficom so ziskom 20,5 percenta a strana si tak oproti minulému mesiacu pohoršila o 0,2 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál strany SMER – SD sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 23,5 percenta.
Republika na čele s jej predsedom Milanom Uhríkom by teraz skončila na treťom mieste so ziskom 10,4 percenta. Volebný potenciál Republiky sa pohybuje okolo 13 percent.
Štvrtá by skončila strana HLAS – SD so ziskom 9,7 percenta. Piatou stranou, ktorá by sa dostala do Národnej rady SR, je hnutie Slovensko so ziskom 7,3 percenta, nasledované stranou SaS so ziskom 6,8 percenta.
Siedmou stranou, ktorá by sa do parlamentu dostala, je strana KDH, ktorá by získala 6,5 percenta. Žiadna iná politická strana by sa teraz to parlamentu nedostala.
Pred bránami parlamentu by v druhej polovici augusta zostali Demokrati (4,4 %) a Aliancia-Szövetség (3,9 %). Potrebných päť percent by ďalej nezískala vládna strana SNS (3,6 %) ani strana Sme rodina (3 %).
Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, viac ako dve tretiny oslovených sú si istí stranou, ktorej by, ak by sa teraz konali voľby, odovzdali svoj hlas. Váhajúcich je v súčasnej době menej ako desatina ľudí.
V prepočte na kreslá v parlamente by podľa aktuálneho prieskumu volebných preferencií SANEP získala strana Progresívne Slovensko 39 mandátov, SMER-SD 38 mandátov, Republika 19 a HLAS-SD 18 mandátov. Hnutie Slovensko by v Národnej rade SR malo teraz 13 poslancov a SaS rovnako ako KDH 12 poslancov.
Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 8. – 17. augusta 2025. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2 400 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov. Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,1 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.