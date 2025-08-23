Hurikán Erin sa rúti na Európu. Meteorológovia sú v strehu, môže ovplyvniť aj počasie na Slovensku

Hurikán Erin sa vytvoril počas minulého týždňa nad tropickým Atlantikom. Na začiatku tohto týždňa sa však začal stáčať na sever a minul americkú pevninu. Aktuálne sa mohutný hurikán 1. až 2. kategórie nachádza medzi východným pobrežím USA a Bermudami. S priemerom více než 1 000 km je väčší než 90 percent podobne silných hurikánov v histórii. Erin momentálne naberá severovýchodnú trajektóriu a mieri do chladnejších vôd Atlantického oceánu. V dôsledku toho by mal strácať silu a stane sa z neho mimotropická cyklóna, teda hlboká tlaková níž. Podľa meteorologických modelov by mal v utorok spomaliť v oblasti medzi Islandom a Britskými ostrovmi a následne urobiť slučku, ktorá vychýli jeho trajektóriu smerom k Európe.
Ak k takémuto scenáru dôjde, môžeme na konci augusta očakávať, že silná mimotropická cyklóna najprv zasiahne západnú Európu a prinesie veterné a daždivé počasie. Najviac ohrozené sú pobrežné oblasti, ako Island, Írsko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko či Portugalsko, kde môžu dosiahnuť vlny výšku až päť metrov. Následný predpokladaný posun nad strednú Európu ovplyvní aj počasie u nás. Pred jeho príchodom bude vrcholiť príliv teplého vzduchu s teplotami až okolo 30 °C. Erin podľa modelov dorazí vo štvrtok alebo v piatok a môže priniesť ochladenie, dážď a silné nárazy vetra. Všetko bude závisieť od trajektórie, ktorou sa Erin napokon vydá.
Erin, prvý atlantický hurikán tejto sezóny, v sobotu krátko zosilnel až na piatu kategóriu s vetrom dosahujúcim 260 kilometrov za hodinu, no neskôr zoslabol. Najvyššiu kategóriu dosiahol len niečo vyše 24 hodín po tom, čo zosilnel z prvej kategórie.
Vedci spájajú rýchle zosilňovanie hurikánov v Atlantiku so zmenou klímy. Globálne otepľovanie spôsobuje, že atmosféra zadržiava viac vodnej pary a zvyšuje teplotu oceánov. Teplejšie vody dodávajú hurikánom energiu, aby mohli vyvolať viac dažďa a rýchlejšie zosilniť, napísala AP.
Ako bude?
Dnes bude prevažne veľká, ráno a k večeru miestami malá oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe miestami, dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier zrážky snehové. Chladno. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Najvyššia denná teplota dosiahne 17 až 22, na severe väčšinou okolo 15 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom bude okolo 6 stupňov Celzia.
Fúkať bude slabý, v západnej polovici a pod Tatrami prechodne severozápadný vietor 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 km/h).
Meteorológovia predpokladajú do 4 milimetrov zrážok, na vrcholoch Tatier do jedného centimetra snehu.