SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať iba občan SR

„Bezpečnosť našich miest a obcí musí byť v rukách Slovákov. Je prirodzené, že ten, kto nosí uniformu obecnej polície, má byť občanom Slovenskej republiky. Ide o dôveru, stabilitu a spravodlivosť voči našim občanom. Tento návrh je jasným signálom, že SNS stojí vždy na strane Slovenska a našich ľudí,“ skonštatoval líder národniarov Andrej Danko.Čítajte viac Obciam pri Bratislave došla trpezlivosť, zriaďujú políciu. Zlodeji vyčíňajú cez deň, problémy majú aj s priestupkami
SNS je presvedčená, že prijatie novely posilní bezpečnosť obyvateľov a upevní dôveru v obecné polície. „Tento krok zapadá do dlhodobej snahy SNS chrániť slovenských občanov, zachovávať suverenitu štátu a presadzovať stabilitu a poriadok v spoločnosti,“ dodala.Čítajte viac Kedysi sa kradlo v noci, teraz počas dňa, hovorí poslanec. Nad asfaltovaním ciest vyhrala obecná polícia
Účinnosť novely navrhuje od 1. januára 2026.