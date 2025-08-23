Pravda Správy Domáce SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať iba občan SR

SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať iba občan SR

Koaličná SNS navrhuje, aby sa príslušníkom obecnej polície mohol stať výlučne štátny občan SR. Zmenu chce presadiť cez novelu zákona o obecnej polícii, ktorú predložila do Národnej rady (NR) SR. Odôvodňuje to posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície.

23.08.2025 10:45
debata (2)
Vicestarosta Malinova T. Čentéš: Zakladáme obecnú políciu. Máme vykrádačky domov za bieleho dňa, dôvodom sú aj drogy
Video
Zdroj: TV Pravda

„Bezpečnosť našich miest a obcí musí byť v rukách Slovákov. Je prirodzené, že ten, kto nosí uniformu obecnej polície, má byť občanom Slovenskej republiky. Ide o dôveru, stabilitu a spravodlivosť voči našim občanom. Tento návrh je jasným signálom, že SNS stojí vždy na strane Slovenska a našich ľudí,“ skonštatoval líder národniarov Andrej Danko.

mestská polícia, Bratislava Čítajte viac Obciam pri Bratislave došla trpezlivosť, zriaďujú políciu. Zlodeji vyčíňajú cez deň, problémy majú aj s priestupkami

SNS je presvedčená, že prijatie novely posilní bezpečnosť obyvateľov a upevní dôveru v obecné polície. „Tento krok zapadá do dlhodobej snahy SNS chrániť slovenských občanov, zachovávať suverenitu štátu a presadzovať stabilitu a poriadok v spoločnosti,“ dodala.

Tomáš Čentéš Čítajte viac Kedysi sa kradlo v noci, teraz počas dňa, hovorí poslanec. Nad asfaltovaním ciest vyhrala obecná polícia

Účinnosť novely navrhuje od 1. januára 2026.

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SNS #Andrej Danko #obecná polícia