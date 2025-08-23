INEKO: Zoštátnenie záchraniek zvýši riziko korupcie a klientelizmu

„Prišli by sme o cennú bázu porovnávania sa, o inovatívny tlak zo strany súkromných záchraniek, bolo by nutné nájsť v krátkom časovom horizonte a v čase konsolidácie relatívne veľký balík verejných financií na nákup veľkého počtu sanitiek a zariadenia záchranárskych sídel (…), keďže by išlo o štátny monopol, riskovali by sme z tohto dôvodu stagnáciu, keďže nikto by na štátny monopol netlačil,“ uviedol.Čítajte viac Vláda plánuje revolúciu v záchrankách. Nemeňte niečo, čo dobre funguje, odkazujú odborníci
Aj pri zavedení prednostného práva štátnych a verejných subjektov na prevádzkovanie záchraniek by sa podľa neho zvyšovalo riziko korupcie. „Bolo by ešte viac ‚nastrčených rúk‘, ktoré by si pýtali protihodnotu za ich (ne)angažovanie sa v tendri. Získali by výsadné postavenie, čo by zvyšovalo aj hodnotu ich rozhodnutia,“ podotkol Zachar. Dodal, že takýto krok by pokrivil trh a mohol vyvolať konflikty medzi rôznymi rezortmi či poskytovateľmi.
O návrhoch, aby systém ZZS prešiel pod správu „urgentných“ nemocníc, Zachar poznamenal, že nie všetky nemocnice by mali o takúto úlohu záujem. Prevádzkovanie záchraniek si podľa neho vyžaduje zdroje, kapacity a know-how, ktoré mnohé nemocnice nemajú. „Mnohým nemocniciam určite vyhovuje, keď záchrannú zdravotnú službu poskytujú iné, špecializované subjekty a nemusia sa ňou zaťažovať. Veď koniec koncov aj do aktuálneho tendra sa zapojilo len zopár nemocníc,“ uzavrel.Čítajte viac Nemocnice, ktoré zachránia Slovensko? Projekty za miliardy navrhol ten istý architekt, majú byť vzorom pre ďalšiu výstavbu
V súvislosti so zrušeným tendrom na záchranky viaceré organizácie žiadajú zásadné zmeny v systéme ZZS. Lekárske odborové združenie a záchranárske odbory volajú po posilnení úlohy štátu, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení aj Asociácia nemocníc Slovenska navrhujú priradiť záchranky k nemocniciam s urgentnými príjmami.Čítajte viac Gröhling: Po záchrankovom tendri ostali pochybnosti, bol to „kšeft desaťročia". Podľa Rašiho v celej veci nie sú víťazi ani porazení
Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas) sa systém za súčasných podmienok ukázal ako zlý, ďalší postup bude podľa neho „krištáľovo čistý“. Odborné analýzy majú ďalej ukázať, ako fungovanie záchraniek nastaviť čo najlepšie. Predstavené boli tri možné návrhy riešenia – zoštátnenie záchraniek, prednostné právo štátnych a verejných organizácií na záchranky a začlenenie záchraniek do tzv. integrovaného záchranného systému.