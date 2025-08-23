VIDEO: Pellegrini s Kaliňákom stavali pontónový most, skončili vo vode

Na 91. ženijnom pluku v Seredi absolvovali ďalšiu časť výcviku vo funkcii vodiča. Vyskúšali si stavbu pontónového mosta. Ako im to išlo? Posúďte sami.
Prezident Pellegrini, minister obrany Kaliňák, ale aj poslanec Richard Glück (Smer) či MMA zápasníci Attila Végh a Vlastislav Čepo sa zúčastnili na prvom kole výcviku do Národných obranných síl. Dvojtýždňový turnus absolvovali vo vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch.Čítajte viac Od pištole po guľomet: so samopalom sa chyby neodpúšťajú. Ako vyzerá manipulácia so zbraňami na výcviku NOS?
Následne v polovici augusta privítalo výcvikové stredisko ďalších 38 záujemcov o vstup do Národných obranných síl. V druhom turnuse sú najmä mladí ľudia, študenti aj novinári. Denník Pravda má v tomto turnuse dvojité novinárske zastúpenie – Henrietu a Jakuba, ktorí o výcviku píšu priamo z Tureckého vrchu.Čítajte viac Predmet, ktorý zachraňuje životy. Vojak: Využívajú ho Ukrajinci na bojisku, zísť sa vám môže v lekárničke doma aj v aute
Obranné sily majú pomáhať pri povodniach, zosuvoch pôdy aj požiaroch. Prvý turnus NOS sa začal už tieto prázdniny a uchádzačom sľubujú, že sa naučia strieľať, zlepšia si fyzičku a zarobia tisíce eur. Prekážku nebudú mať ľudia s dioptriami ani tí, čo o vojenskom svete ešte nič nevedia. Špičky obrany si od vzniku obranných síl sľubujú nielen posilnenie odolnosti štátu, ale aj vznik komunít.
NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali.Čítajte viac Maskáče, pot a disciplína: Ako to vyzerá na výcviku Národných obranných síl? Žiadna škola v prírode, hovoria frekventanti
Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo obrany sľúbilo i ďalšie benefity.Čítajte viac Mapa, kompas a vysielačka: na výcviku Národných obranných síl cvičia topografiu a spojárstvo už v prvých dňoch