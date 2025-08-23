Pravda Správy Domáce Šaško nariadil viaceré audity, odmieta obohacovanie namiesto pomáhania chorým

Šaško nariadil viaceré audity, odmieta obohacovanie namiesto pomáhania chorým

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) deklaruje, že pre Hlas je prioritou, aby sa konsolidačné opatrenia nedotkli tých najslabších, vrátane pacientov. Deklaruje, že v rámci rezortu hľadá úspory. Uvedomuje si, že sektor zdravotníctva láka aj tých, ktorí chcú na ňom iba zarobiť. Informoval preto o viacerých prebiehajúcich kontrolách a auditoch, informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Veronika Daničová.

23.08.2025 13:22
„Už v týchto dňoch som nariadil a aktuálne aj prebieha vnútorný audit všetkých verejných obstarávaní, ktoré od začiatku tohto roka vykonali štátne zdravotnícke zariadenia. Hovorím o kontrole v univerzitných a fakultných nemocniciach, či akciových spoločnostiach so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. Kontrolujeme, či tieto organizácie hospodárne a účelne nakupujú potrebné tovary a služby, predovšetkým lieky, zdravotnícku techniku či zdravotnícky materiál,“ priblížil.

Šaško informoval, že spustil opätovnú komplexnú kontrolu procesov všetkých verejných obstarávaní, ktoré súvisia s plánom obnovy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. „Táto kontrola sa týka všetkých príjemcov týchto unikátnych európskych peňazí, a teda tak verejných spoločností, ako aj súkromných firiem,“ ozrejmil. Nariadil tiež štatutárom štátnych rozpočtových a príspevkových organizácii v pôsobnosti MZ, aby mu doručili prehľad všetkých nákupov tovarov a služieb nad 5000 eur, a to od roku 2022.

Avizoval, že o výsledkoch kontrol bude informovať. „Som pripravený nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním,“ skonštatoval. Vyhlásil, že pre Hlas je prioritou, aby sa konsolidačné opatrenia nedotkli najslabších, vrátane pacientov. Vysvetlil však potrebu konsolidácie verejných financií.

