Šaško nariadil viaceré audity, odmieta obohacovanie namiesto pomáhania chorým

„Už v týchto dňoch som nariadil a aktuálne aj prebieha vnútorný audit všetkých verejných obstarávaní, ktoré od začiatku tohto roka vykonali štátne zdravotnícke zariadenia. Hovorím o kontrole v univerzitných a fakultných nemocniciach, či akciových spoločnostiach so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. Kontrolujeme, či tieto organizácie hospodárne a účelne nakupujú potrebné tovary a služby, predovšetkým lieky, zdravotnícku techniku či zdravotnícky materiál,“ priblížil.Čítajte viac Šaško ruší sporný tender na záchranky, pripravuje nový systém
Šaško informoval, že spustil opätovnú komplexnú kontrolu procesov všetkých verejných obstarávaní, ktoré súvisia s plánom obnovy v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. „Táto kontrola sa týka všetkých príjemcov týchto unikátnych európskych peňazí, a teda tak verejných spoločností, ako aj súkromných firiem,“ ozrejmil. Nariadil tiež štatutárom štátnych rozpočtových a príspevkových organizácii v pôsobnosti MZ, aby mu doručili prehľad všetkých nákupov tovarov a služieb nad 5000 eur, a to od roku 2022.
Avizoval, že o výsledkoch kontrol bude informovať. „Som pripravený nekompromisne konať, ak by si niekto v rezorte zdravotníctva náhodou chcel pomýliť poslanie pomáhať chorým so svojím vlastným obohacovaním,“ skonštatoval. Vyhlásil, že pre Hlas je prioritou, aby sa konsolidačné opatrenia nedotkli najslabších, vrátane pacientov. Vysvetlil však potrebu konsolidácie verejných financií.Čítajte viac Augustový prieskum SANEP: PS pred Smerom, Republika aj Hlas postupne rastú