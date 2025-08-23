Šimečka: Ficova vláda sa vedome snaží zatiahnuť Slovensko do izolácie a preč od Európy

„Nemeckého kancelára nazval führerom, Veľkú Britániu obvinil, že chcela manipulovať naše voľby. Keď bol vo Francúzsku minulý rok samit, ktorý zorganizoval prezident Macron o tom, ako pomôcť Ukrajine a ako sa postarať o bezpečnosť Európy, Robert Fico z neho urobil vojnového štváča a vyzradil citlivé informácie o tom, čo sa tam má rokovať. Samozrejme, že to malo dopad na vzťahy Slovenska a Francúzska,“ konkretizoval Šimečka. Slovensko je podľa neho v izolácii, do ktorej sa samo dostalo, a rozprávajú sa s nami už iba Maďari, Srbi a Moskva. Máme rozbité vzťahy v rámci V4, dokonca aj s Českou republikou a premiér doteraz ešte nebol v Poľsku, poukázal líder PS.Čítajte viac Augustový prieskum SANEP: PS pred Smerom, Republika aj Hlas postupne rastú
Úpadok vplyvu Slovenska v Európskej únii môžeme podľa neho pozorovať v priamom prenose. „Slovenský záujem už nikoho v Európe nezaujíma. Nikto sa s nami nerozpráva. Sme na okraji a smerujeme na východ. A to má za následok, že keď príde do tuhého, napríklad teraz pri rokovaniach s Donaldom Trumpom a Zelenským, tak Slovensko tam nemá absolútne žiadny hlas. Nikto nás nepočúva," myslí si šéf progresívcov. Prekáža mu tiež dvojtvárnosť a pokrytectvo Ficovej vlády, ktorá neustále kritizuje Brusel, ale keď potrebujeme peniaze, napríklad na výdavky spojené so slintačkou a krívačkou, nastavujeme ruky. „Keď sa bude vyjednávať rozpočet EÚ na ďalších sedem rokov, tak na naše záujmy sa už nebude prihliadať, lebo Robert Fico stratil všetku kredibilitu," dodal.
Celá Európa, s výnimkou maďarského premiéra Viktora Orbána a Roberta Fica, sa snaží primäť amerického prezidenta, aby poskytol v prípade mieru bezpečnostné garancie Ukrajine. „Ale jediné, čo zaujíma Roberta Fica, je to, aké bude mať bezpečnostné garancie Rusko. On sa v tom postavil na stranu Ruska, preberá rétoriku Vladimira Putina,“ poukázal Šimečka.
Zároveň upozornil na to, že ruský prezident po skončení rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške povedal, že je potrebné odstrániť základné príčiny konfliktu. „V ruskom diplomatickom jazyku odstránenie základných príčin konfliktu znamená zmeny v bezpečnostnej architektúre Európy a návrat pred rok 1997, keď krajiny vo východnej Európe – ako aj Slovensko – nemali bezpečnostné záruky, aké máme dnes," hovorí Šimečka.
Toto je podľa neho to, čo v skutočnosti Vladimir Putin chce – prekresliť mapu Európy. „A potom počujete Roberta Fica a pána Kaliňáka, ministra obrany a pána Blanára, že toto opakujú. Že vlastne s tým súhlasia, akoby si neuvedomovali, že to by znamenalo pre Slovensku stratu suverenity, stratu našej bezpečnosti,“ zdôraznil.