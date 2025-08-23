SaS navrhuje spresniť úpravu k vstupu duchovných do nemocníc

„Zástupcovia konzervatívnej časti politického spektra tvrdia, že prax je taká, že sa tieto návštevy duchovných konajú len na požiadanie a že duchovní sa nikomu nevnucujú. Ako predkladateľka nespochybňujem, že to v prípade najmä tradičných cirkví asi aj naozaj tak je, avšak chcem, aby to aj do budúcna tak zostalo a aby nedochádzalo k zneužívaniu všeobecnej formulácie zákona či už zo strany dlhodobo etablovaných, ale tiež novovzniknutých cirkví,“ skonštatovala.Čítajte viac Duchovní v nemocniciach budú len na vyžiadanie pacienta, ubezpečuje minister Šaško
Zmeny týkajúce sa prítomnosti duchovného v nemocniciach začali platiť od júla. Poskytovateľ je podľa nich povinný umožniť osobe poverenej vykonávať duchovenskú činnosť vstup do nemocnice, ak jej prítomnosť nenarúša poskytovanie starostlivosti. V prípade porušenia povinnosti mu môže ministerstvo zdravotníctva uložiť pokutu do výšky 500 eur. Nové pravidlá v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti schválili poslanci NR SR v júni ako pozmeňujúci návrh k novele školského zákona.Čítajte viac Poza chrbát rodičov? Poslanci pustili kňazov k detským pacientom, Cigániková hovorí o nebezpečenstve. Biskupi reagujú
Opozičná SaS zmeny už predtým kritizovala. Tvrdila, že duchovní budú mať po zmene zákona možnosť vstupu do nemocnice bez súhlasu pacienta. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na to avizovalo, že v tejto veci pripraví usmernenie. Má byť z neho jasné, že návšteva duchovného bude možná len na vyžiadanie pacienta.