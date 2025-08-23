Vážneho novela posiela deti na bicykloch na cestu medzi autá, upozorňuje Cyklokoalícia

„Novela poslanca Vážneho bez akýchkoľvek preukázateľných prínosov a odbornej diskusie vytvorí nové rizikové situácie v cestnej premávke. A to najmä pre obzvlášť zraniteľnú skupinu jej účastníkov – deti. Jediným vhodným riešením pre bezpečnosť a plynulosť dopravy na Slovensku je preto stiahnutie návrhu ako celku,“ skonštatoval.Čítajte viac Smer navrhuje zvýšenie veku pri povinnej lekárskej prehliadke u vodičov. Na chodníkoch chce zaviesť rýchlostný limit
Cyklokoalícia upozornila na to, že navrhovaná zmena, teda povinnosť neprekročiť rýchlosť šesť kilometrov za hodinu (km/h) na chodníku, obmedzí cyklistov, ale aj osoby na kolobežke, lyžiach, skejtborde či korčuliach. „Dotkne sa aj komunikácií, ktoré sú dopravným značením označené ako cestička pre chodcov s povolenou jazdou cyklistov. V praxi je podľa nás náročné udržať na bicykli rýchlosť 6 km/h na viac ako niekoľkých metroch a bežne ju pri prirodzenej jazde prekročia už trojročné deti,“ podotkla.
Mieni, že návrh je v rozpore so strategickými dokumentami aj programovým vyhlásením vlády. „Nie je pritom podložený žiadnymi štatistikami nehodovosti,“ skonštatovala. Zároveň upozornila na to, že paralelne prebieha legislatívny proces k totožnému zákonu zo strany ministerstva vnútra, ktorý zakazuje elektrické kolobežky na chodníku.
Koaličný poslanec NR SR Ľubomír Vážny (Smer) predložil novelu zákona o cestnej premávke. Obsahuje viaceré zmeny, okrem iného má definovať hodnotu rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu. Predkladateľ návrh odôvodňoval tým, že má zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Upozornil pri tom na narastajúci počet kolízií medzi nimi a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.