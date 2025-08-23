Pravda Správy Domáce Vážneho novela posiela deti na bicykloch na cestu medzi autá, upozorňuje Cyklokoalícia

Cyklokoalícia kritizuje návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý má definovať hodnotu rýchlosti chôdze. Upozorňuje na to, že v prípade jeho schválenia budú musieť aj deti do desať rokov na bicykli či klasickej kolobežke využívať pri jazde cestu. Žiada preto poslanca Národnej rady (NR) SR Ľubomíra Vážneho (Smer), ktorý za návrhom stojí, aby ho stiahol, informoval prezident Cyklokoalície Dan Kollár.

„Novela poslanca Vážneho bez akýchkoľvek preukázateľných prínosov a odbornej diskusie vytvorí nové rizikové situácie v cestnej premávke. A to najmä pre obzvlášť zraniteľnú skupinu jej účastníkov – deti. Jediným vhodným riešením pre bezpečnosť a plynulosť dopravy na Slovensku je preto stiahnutie návrhu ako celku,“ skonštatoval.

Cyklokoalícia upozornila na to, že navrhovaná zmena, teda povinnosť neprekročiť rýchlosť šesť kilometrov za hodinu (km/h) na chodníku, obmedzí cyklistov, ale aj osoby na kolobežke, lyžiach, skejtborde či korčuliach. „Dotkne sa aj komunikácií, ktoré sú dopravným značením označené ako cestička pre chodcov s povolenou jazdou cyklistov. V praxi je podľa nás náročné udržať na bicykli rýchlosť 6 km/h na viac ako niekoľkých metroch a bežne ju pri prirodzenej jazde prekročia už trojročné deti,“ podotkla.

Mieni, že návrh je v rozpore so strategickými dokumentami aj programovým vyhlásením vlády. „Nie je pritom podložený žiadnymi štatistikami nehodovosti,“ skonštatovala. Zároveň upozornila na to, že paralelne prebieha legislatívny proces k totožnému zákonu zo strany ministerstva vnútra, ktorý zakazuje elektrické kolobežky na chodníku.

Koaličný poslanec NR SR Ľubomír Vážny (Smer) predložil novelu zákona o cestnej premávke. Obsahuje viaceré zmeny, okrem iného má definovať hodnotu rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu. Predkladateľ návrh odôvodňoval tým, že má zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Upozornil pri tom na narastajúci počet kolízií medzi nimi a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.

