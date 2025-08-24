Blanár: Útoky na ropovod sú v rozpore so záujmami SR, ale aj Ukrajiny

Blanár poukázal na to, že slovenská rafinéria Slovnaft, ktorá z ruskej ropy vyrába rôzne produkty, je v súčasnosti významným dodávateľom nafty na Ukrajinu, kde zabezpečuje 10 % jej mesačnej spotreby. Túto informáciu podľa neho Sybiha zobral do úvahy a bude ju komunikovať ďalej.
„Chápeme, že je to pre Ukrajinu zložité, ale pre nás je táto infraštruktúra veľmi dôležitá a o to viac, keď vidíme, že samotná Ukrajina si poškodzuje svoje záujmy, lebo riskuje, že nebude mať dostatok paliva na svojej strane. Náš národnoštátny záujem je, aby sme ochránili tieto dodávky, a preto otvorene komunikujeme aj s ukrajinskou stranou. A budem v tom pokračovať aj na európskej úrovni a rovnako aj zajtra vo videohovore, ktorý budem mať s podpredsedom ukrajinskej vlády,“ avizoval Blanár.Čítajte viac Tretí útok na ropovod Družba. Trump Orbánovi: Viktor, som veľmi nahnevaný, povedzte to aj Slovensku
Pripomenul, že Európska únia (EÚ) ešte v januári vo vyhlásení po Európskej rade zadefinovala, že integrita dodávateľskej energetickej infraštruktúry je pre EÚ nedeliteľná a vyzýva všetky tretie strany, teda Ukrajinu, Rusko a ostatných, aby to rešpektovali. Ak to tak nebude, Európska komisia (EK) sa zaväzuje, že bude prijímať opatrenia. Aj preto ministri zahraničných vecí SR a Maďarska poslali v piatok (22.8.) spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.Čítajte viac Londýn reagoval na Ficove tvrdenia o ovplyvňovaní volieb. Blanár si predvolal končiaceho britského veľvyslanca
„Ja nechcem eskalovať nejakým spôsobom mojimi vyjadreniami dnes túto situáciu. V prvom rade volám po pragmatickom prístupe. Aj keď viem, že je to pre Ukrajinu bolestivé, pretože pred niekoľkými dňami bola zbombardovaná jedna významná rafinéria, ktorá zásobuje produktami Ukrajinu ako takú. Ale je potrebné, aby sme si chránili naše záujmy,“ zdôraznil Blanár.
Najdôležitejšie je podľa neho ukončiť vojnu na Ukrajine čím skôr, k čomu môže „veľmi významne“ prispieť iniciatíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Ukazuje sa, že by to mohlo viesť k mierovým rokovaniam, lebo iba to dokáže ukončiť tie vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru zo strany Ukrajiny na ruskej strane a opačne, z ruskej strany na ukrajinskej strane. My vnímame, že tieto útoky napriek tomu, že prebiehajú mierové rokovania, sa zvyšujú a má to dopad aj na kritickú infraštruktúru, na ktorej sme závislí ako Slovenská republika, tak aj Maďarsko,“ doplnil Blanár s tým, že ukrajinský minister zahraničných vecí ho ubezpečil, že aj ich záujmom je čo najskorší koniec vojny.Čítajte viac Nacionalisti brutálne napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku. Blanár hovorí o opozično-koaličnom bojisku, reagoval aj Fico