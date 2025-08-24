Pravda Správy Domáce Prieskum SANEP o dôveryhodnosti lídrov: Fico a Šimečka majú rovnakú podporu, tretí je Uhrík

Robert Fico a Michal Šimečka sú s odstupom na čele dôveryhodnosti lídrov politických strán podľa augustového prieskumu SANEP.

24.08.2025 15:00
Prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 sa zameral aj na dôveryhodnosť predsedov politických strán. O prvú priečku sa delí podľa aktuálneho prieskumu súčasný premiér a predseda strany Smer Robert Fico s lídrom strany Progresívne Slovensko Michalom Šimečkom. Ficovi dôveruje 38 percent opýtaných, nedôveruje 53 percent voličov. Šimečkovi by teraz vyjadrilo dôveru 38 percent a nedôveru 51 percent respondentov.

Tretiu priečku by obsadil predseda hnutia Republika Milan Uhrík s dôverou 30 percent a nedôverou 49 percent.

Dvadsaťosempercentnú dôveru opýtaných má predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, nedôveruje mu 57 percent voličov.Dôveru 25 percent opýtaných má predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling, nedôveruje mu 56 percent voličov. Nasleduje predseda KDH Milan Majerský, ktorému dôveruje 24 a nedôveruje 54 percent opýtaných.

Šestnásťpercentnú dôveru má predseda hnutie Slovensko Igor Matovič, nedôveruje mu 66 percent opýtaných. Predsedovi vládnej strany SNS Andreji Dankovi teraz dôveruje 10 percent, nedôveruje 75 percent opýtaných. Rovnakú desaťpercentnú dôveru ako Danko má predseda Demokratov Jaroslav Naď, nedôveruje mu 77 percent opýtaných.

Deväťpercentnú dôveru má šéf Sme rodina Boris Kollár. Kollárovi nedôveruje 70 percent voličov. Najmenšiu osempercentnú dôveru mal v druhej polovici augusta predseda strany Aliancia – Szövetség László Gubík, nedôveruje mu 55 percent opýtaných.

Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 8. – 17. augusta 2025. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2 400 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov. Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,1 % respondentov, ktorí predstavujú vzorku rozhodnutých voličov. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.

