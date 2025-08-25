Prvý bocian s vysielačkou doletel zo Záhoria až do Afriky. Za 12 dní prekonal 3 500 km

Ako upozornil portál Trnavak.sk, na svoju veľkú púť sa bocian vydal 4. augusta a už 16. augusta dorazil na africký kontinent. Momentálne sa nachádza v Egypte na Sinajskom polostrove v blízkosti dovolenkového letoviska Sharm El Sheikh.
Marcinko sa vydal klasickou migračnou trasou – cez Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko. Bospor preletel do Ázie, odkiaľ pokračoval cez Sýriu, Jordánsko a Izrael až do Egypta.
Na Sinaji ho zaujali najmä rozsiahle skládky komunálneho odpadu a odkaliská, ktoré každoročne lákajú tisíce bocianov. Niektoré tu dokonca prezimujú, väčšina však pokračuje údolím Nílu ďalej na juh cez Saharu.
Za necelé dva týždne Marcinko prekonal viac než 3 500 kilometrov. Pred sebou má ešte prelet cez Červené more smerom k Nílu a potom cesta do Sudánu, Čadu alebo Etiópie, kde pravdepodobne strávi zimu.
Jeho trasu je možné sledovať na interaktívnej mape, ktorú sprístupnila Slovenská ornitologická spoločnosť.