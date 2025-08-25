LOZ vyjadruje obavy z nejasností ministra Šaška ohľadom reformy záchrannej zdravotnej služby

Združenie sa obáva, že výsledkom aktuálnej kauzy budú len „kozmetické“ zmeny, ktoré systém nezmenia. „Slovensko potrebuje systémovú reformu záchrannej zdravotnej služby, v ktorej bude pacient a záujem štátu v centre pozornosti a kde sa obmedzí priestor na zisk finančných skupín,“ uvádza LOZ. Kauza tendra podľa združenia ukázala, že záujmy finančných skupín môžu prevážiť nad verejným záujmom, čo je neprijateľné.Čítajte viac Vláda plánuje revolúciu v záchrankách. Nemeňte niečo, čo dobre funguje, odkazujú odborníci
LOZ verí, že minister prinesie zásadnú zmenu systému, ktorá získa širokú podporu odbornej verejnosti, vládnych aj opozičných politikov. Združenie je pripravené poskytnúť súčinnosť a zorganizovať okrúhly stôl expertov naprieč politickým spektrom na hľadanie konsenzu k tejto téme.