Pravda Správy Domáce LOZ vyjadruje obavy z nejasností ministra Šaška ohľadom reformy záchrannej zdravotnej služby

LOZ vyjadruje obavy z nejasností ministra Šaška ohľadom reformy záchrannej zdravotnej služby

Lekárske odborové združenie (LOZ) vyjadrilo znepokojenie nad vyjadreniami ministra zdravotníctva Kamila Šaška po rokovaní vlády SR týkajúcimi sa budúcnosti tendra a reformy systému záchrannej zdravotnej služby. LOZ vítalo ubezpečenie ministra o zachovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti, avšak upozorňuje, že nie je jasné, či plánuje skutočnú reformu, alebo len nový tender s kozmetickými úpravami.

25.08.2025 10:23
debata (1)
Tender na záchranky bude zrušený. Šaško hovorí o právnej neistote a ohrození transparentnosti
Video

Združenie sa obáva, že výsledkom aktuálnej kauzy budú len „kozmetické“ zmeny, ktoré systém nezmenia. „Slovensko potrebuje systémovú reformu záchrannej zdravotnej služby, v ktorej bude pacient a záujem štátu v centre pozornosti a kde sa obmedzí priestor na zisk finančných skupín,“ uvádza LOZ. Kauza tendra podľa združenia ukázala, že záujmy finančných skupín môžu prevážiť nad verejným záujmom, čo je neprijateľné.

kolaz lubo pilc ivan majersky tender tachranky Čítajte viac Vláda plánuje revolúciu v záchrankách. Nemeňte niečo, čo dobre funguje, odkazujú odborníci

LOZ verí, že minister prinesie zásadnú zmenu systému, ktorá získa širokú podporu odbornej verejnosti, vládnych aj opozičných politikov. Združenie je pripravené poskytnúť súčinnosť a zorganizovať okrúhly stôl expertov naprieč politickým spektrom na hľadanie konsenzu k tejto téme.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Lekárske odborové združenie #Záchranná zdravotná služba #Kamil Šaško