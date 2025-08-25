SaS navrhuje zrušiť štátny príspevok Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, vyčíta mu podporu Putinovej politiky

Navrhujú, aby sa zväz už nefinancoval prostredníctvom automatického a na základe zákona nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu, ale cez dotáciu z ministerstva vnútra. Chcú preto, aby sa rozšíril jeden z už existujúcich účelov poskytovania dotácie tak, aby umožňoval využiť dotáciu na financovanie niektorých aktivít zväzu. „Jednou z úloh Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je podľa zákona verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu. Zväz však verejne a aktívne podporuje politiku Putinovho Ruska, ktoré vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a dovnútra aj navonok je nebezpečnou diktatúrou s extrémistickými fašizoidnými črtami. Takéto postoje sú popretím protifašistického charakteru zväzu a zmyslu jeho existencie,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.Čítajte viac Uhrík rozbil zväz protifašistických bojovníkov. Kritici zakladajú nové združenie
Poukázali tiež na to, že v minulosti sa objavili pochybnosti o transparentnosti hospodárenia zväzu, čo viedlo k zníženiu štátneho príspevku poskytovaného ministerstvom vnútra. Problematické je podľa nich aj spájanie zväzu s konkrétnymi politickými stranami a šírenie straníckej a zahraničnej propagandy. „Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je navyše spolitizovaná organizácia, ktorá aktívne podporuje najmä vládnu stranu Smer-SD. Webová stránka strany Smer-SD je dokonca na webe zväzu uvedená v sekcii partnerov ako jedna z tých, ktoré zväz odporúča navštíviť. Tieto kroky poškodzujú pôvodnú myšlienku protifašistického odboja, ktorá by mala byť nadstranícka,“ upozornili poslanci.
Dostál a Viskupič zdôrazňujú, že pre historickú pamäť je dôležité pripomínať si boj proti fašizmu a nacizmu, rovnako tak aj zápas s komunistickou totalitou. V minulosti Slovenský zväz protifašistických bojovníkov združoval účastníkov protifašistického odboja a existoval teda dôvod aj na jeho osobitné postavenie. Osemdesiat rokov po skončení druhej svetovej vojny, keď žije už len minimum priamych účastníkov odboja, však na takéto osobitné postavenie podľa predkladateľov návrhu zákona neexistuje legitímny dôvod. Poslanci podotýkajú, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov nie je jedinou organizáciou, ktorá sa historickej pamäti vo vzťahu k protifašistickému odboju vo svojich aktivitách venuje. „Súčasný systém, ktorý garantuje automatické financovanie jednej konkrétnej organizácie, už nezodpovedá požiadavkám na transparentnosť a efektivitu nakladania s verejnými prostriedkami," uviedli s tým, že ich návrh sa zameriava na transformáciu zastaraného mechanizmu na moderný, transparentný a spravodlivý model, ktorý podporuje dôležité ciele v súlade s verejným záujmom.