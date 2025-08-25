Štátna ochrana prírody SR podľa Tarabu na sčítanie zazmluvnila slovenské univerzity, slovenské vedecké kapacity, zúčastní sa na ňom aj široká verejnosť, ochranári a poľovníci. „Sčítanie nebudú robiť mimovládky ani inštitúcie zo zahraničia, nebude to stať nekresťanské milióny, nebude sa realizovať, ako to predchádzajúce, v zime, keď medvede spia a keď všetko podstatné mali ‚experti‘ prikryté pod snehom. Máme záujem o nesfalšované reálne dáta,“ poznamenal šéf envirorezortu. Doplnil, že na príprave tohto sčítania pracovali dlhé mesiace.Čítajte viac Spustili veľký monitoring medveďov. Sedemtisíc vzoriek má priblížiť ich skutočný počet Čítajte viac Na Liptove zaútočil medveď na človeka a zranil ho, zásahový tím obhliada terén Čítajte viac V kolibe známeho športovca servírovali guláš či oškvarky z medveďa. Výnimku nedostal, údajne stačí kontakt v TANAP-e
Taraba: Podarilo sa nám spustiť historicky najväčšie sčítanie medveďa v SR
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spustilo sčítanie populácie medveďa hnedého na Slovensku. Má ísť o doposiaľ historicky najväčšie počítanie tejto šelmy. Na sociálnej sieti o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).