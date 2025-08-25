Od sankcií až po tlak na prepustenie rukojemníkov. Aký postoj zaujať ku genocíde v Gaze a antisemitizmu v Európe? (Anketa)

Osobnosti, ktoré sa touto témou dlhodobo zaoberajú, hovoria v ankete aj toto:
- „Treba humanitárnu pomoc, výmenu rukojemníkov a zastavenie bombardovania Gazy.”
- „Odsúdiť genocídu bez ohľadu na štát, ktorý sa jej dopúšťa – Rusko na Ukrajine, či Izrael v Palestíne.
- „Nejde o genocídu a predstavitelia mnohých štátov EÚ i európska verejná mienka sú sklamaním.”
- „Vojnové zločiny, nelegálna okupácia, apartheid a genocída.”
Čo teda robiť? „Slovensko musí prestať podporovať štát, ktorý sa dopúšťa vojnových zločinov, nelegálnej okupácie, apartheidu a genocídy a musíme žiadať pozastavenie asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom, zbrojné embargo a sankcie. Toto môže efektívne viesť k ukončeniu protiprávneho konania,“ myslí si filozof Michal Lipták
„Nestačilo by prepustenie preživších rukojemníkov na ukončeniu vojny už dávno?” pýta sa naopak sociológ Fedor Gál, podľa ktorého treba najmä brániť šíreniu dezinformácií, predsudkov, antisemitizmu a polarizácii verejnej mienky.
Aký postoj by sme ako občania Slovenska mali zaujať, aby sme nevyzerali, že si zatvárame oči pred genocídou v Gaze či narastajúcim antisemitizmom v Európe? S touto otázkou sme sa obrátili na osobnosti, ktoré s témou konfliktu na Blízkom východe dlhodobo pracujú.
Odpovedali: Zuza Fialová, sociologička a expertka v oblastiach riešenia konfliktov, pravnik a filozof Michal Lipták, politológ Jozef Lenč a Fedor Gál, sociológ, publicista a bývalý politik.
Anketa je súčasťou digitálnej DEMDIS diskusie na tému konzistentnosti našich postojov pri tejto tragédii. Zapojiť sa môžete aj vy – hlasujte na konci článku pod odpoveďami.
Zuza Fialová
sociologička a expertka v oblastiach riešenia konfliktov
Jednoznačne sa treba postaviť na stranu obetí násilia a požadovať od vlády, ktorá má v rukách faktickú moc (Izrael), aby zastavil utrpenie ľudí v Gaze a prijal konkrétne kroky na:
- Umožnenie profesionálnej humanitárnej pomoci organizovanej uznávanými organizáciami (OSN a pod).
- Výmenu (nie „oslobodenie“) rukojemníkov.
- Zastavenie ostreľovania a bombardovania Gazy. Zastavenie vraždenia a násilností zo strany osadníkov na Západnom brehu.
- Začatie politického procesu pod medzinárodnou záštitou, kde budú prizvaní všetci politickí aj občianski stakeholderi a organizácie.
- Ukázanie plánu na mierové usporiadanie krajiny, kde majú aj Palestínci svoj domov. Dvojštátne riešenie je len jednou z možností, nemusí byť najlepšou. Mali by o tom rozhodnúť ľudia na mieste, nie veľmoci ani postkoloniálne štáty.
Antisemitizmus nesúvisí priamo s tým, čo sa deje v Gaze. Problémom je weaponizácia Holokaustu a antisemitizmu, ktorý politická propaganda Izraela stotožňuje s kritikou sionizmu a izraelského apartheidu. Mnohí ľudia v Európe nesúhlasia s politikou Izraela, ale to z nich ešte nerobí antisemitov.
Treba ukazovať hnutia v samotnom Izraeli a osobnosti židovského pôvodu, vrátane duchovných po celom svete, ktorí sa verejne vyjadrujú proti politike izraelskej vlády a žiadajú zastavenie genocídy. Páčilo by sa mi, keby sa na Slovensku našla osobnosť židovského pôvodu, ktorá by neopakovala izraelskú propagandu, ale postavila by sa na stranu humanizmu a ľudských práv.
Je tiež nespravodlivé, ako sa bojíme antisemitizmu, ale pokojne tolerujeme islamofóbiu a neznášanlivosť voči islamským národom v Európe. Politické osobnosti opakujú rasistické vyjadrenia predstaviteľov izraelskej vlády a to je v poriadku. Ale za slovo Genocída už sú ľudia označovaní za antisemitov.
Fedor Gál
sociológ, publicista a bývalý politik
Predostielam, že odpovedá sekulárny žid, preživší holokaustu, vyznávač liberálnej demokracie. Z Blízkeho Východu mám pomerne spoľahlivé informácie z priamo z miesta konfliktu. To, aby bolo jasné, že nie som nepopísaný papier.
V otázke sa pýtate na genocídou v Gaze. Som proti tejto formulácii. Nejde o genocídu. Myslím si: 1) Na Blízkom Východe je vojna a ako obvykle najviac v nej trpia nevinní, najmä ženy a deti. 2) Začala nepredstaviteľne brutálnou inváziou Hamasu na územie Izraela. 3) Financie, zbrane, logistickú podporu dostáva Hamas, podobne ako Hizballáh, hlavne z Iránu a od jeho spojencov. 4) Programom Hamasu je „od rieky k moru", čiže zničenie Izraela a jeho obyvateľov. Ide bezpochyby o genocídny plán.
Veľkým sklamaním je pre mňa postoj predstaviteľov mnohých štátov EÚ a európska verejná mienka. Veď aj ja som za slobodnú Palestínu. Bez Hamasu, bez indoktrinácie detí od útleho veku, bez podpory iných teroristických organizácií a štátov.
Som si však istý, že naplnenia tohto sna sa nedožijem. Keby hoci aj zajtra vznikol Palestínsky štát, kto asi by vyhral voľby? A boli by slobodné? Rád by som však videl aspoň preživších rukojemníkov, ako sa vracajú k svojim blízkym. Mimochodom, nestačilo by splnenie tejto podmienky k ukončeniu vojny už dávno?
Bez dlhodobej prípravy (tunely vybavené zbraňami a zásobami potravín a so vstupmi z civilných objektov – škôl, nemocníc, rukojemníci vopred definovaný „obchodný artikel" a nástroj vydierania, civilisti ako živé štíty, masívna propaganda kontrolovaná a produkovaná teroristami…) by aktuálny obraz situácie v Gaze bol podstatne iný. Významnú úlohu pri tom hrá aj infiltrácia inštitúcií dodávajúcich humanitárnu pomoc (napríklad OSN) Hamasom a jej zneužívanie na korupciu a propagandu.
Nazad k otázke. Naozaj neviem, ako zabrániť šíreniu dezinformácií, predsudkov, antisemitizmu a fatálnej polarizácii verejnej mienky. Určite však viem, že rezignovať na aktívny odpor proti nim by bola tragická chyba.
Jozef Lenč
politológ, vysokoškolský pedagóg, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Pravdepodobne najlepším postojom bude ten, ktorý bude konzistentný a bude v sebe obsahovať odsúdenie porušovania medzinárodného práva (genocídy) bez ohľadu na to, ktorý štát sa tohto konania dopúšťa – Rusko na Ukrajine, či Izrael v Palestíne a na druhej strane vyjadrení, ktoré šíria nenávisť voči konkrétnemu etniku, resp. náboženskej komunite.
Rovnako dôležité je to, aby odsúdenie štátu, ktorý sa dopúšťa zločinov, resp. politických elít ono štátu v sebe nenieslo akcent kolektívnej viny ergo odsudzovania občanov daného štátu (etnika, či náboženskej komunity), ale apriórne sa týkal tých, ktorí sa dopúšťajú genocídy či šíria antisemitské názory v spoločnosti.
Michal Lipták
právnik a filozof
Mali by sme zaujať postoj v súlade s ľudskými právami a medzinárodným právom: ľudské práva sa vzťahujú aj na Palestínčanov, a medzinárodné právo zaväzuje aj Izrael.
Palestínčanov priľahko dehumanizujeme, ako keby sme si nevedeli predstaviť, že palestínska matka trpí rovnako, keď príde o svoje dieťa, a pod. Ako keby Palestínčania boli ľudia, ktorým sa to „proste deje“ a sú na to zvyknutí. Chýba empatia voči Palestínčanom. To, že majú ľudské práva a sú rovnakí ľudia, ako my, nie je u nás plne chápané ani precítené.
Páchanie vojnových zločinov, nelegálna okupácia, apartheid a genocída zakladajú – aj v zmysle nálezu ICJ – povinnosti na strane Slovenskej republiky. SR musí prestať podporovať štát, ktorý sa takýchto zločinov dopúšťa: musíme žiadať pozastavenie asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom, zbrojné embargo a sankcie. Toto v prípade Izraela môže efektívne viesť k ukončeniu protiprávneho konania.
Samozrejme, pri týchto východiskách bol 7/10 brutálnym útokom, počas ktorého boli rozsiahlo páchané vojnové zločiny voči civilistom, a niektorí odborníci ho označujú za genocídny masaker.
Čo sa týka antisemitizmu, pri tomto prístupe nehrozí, že by sme ospravedlňovali či zľahčovali antisemitizmus. Je treba vždy identifikovať antisemitské trópy, ak sa vyskytnú. Napr. hovorenie o sionistickej lobby či sionistickej nadvláde môže byť len variáciou na antisemitský tróp o židovskej nadvláde. Takéto výskyty antisemitizmu treba identifikovať a odsúdiť.
Čo si o tejto téme myslíte vy?
Hlasuje a vyjadrite vo férovej a demokratickej diskusii svoj názor na to, o čo by sme ako občania mali usilovať, aby sme sa v budúcnosti nehanbili za svoj postoj k utrpeniu v Gaze.
O projekte
DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.
Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.