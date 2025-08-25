Krajčí apeluje na prešetrenie záverov ÚVO v súvislosti s Nemocnicou Agel Levice

„Verím, že pán minister zdravotníctva Kamil Šaško, takisto podpredseda vlády (pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, pozn.) Peter Kmec (Hlas) budú konať v súlade so zákonom a všetky tieto veci budú nielenže štandardne prešetrené, ale aj riešené na úrovni Európskej únie,“ poznamenal Krajčí.Čítajte viac INEKO: Zoštátnenie záchraniek zvýši riziko korupcie a klientelizmu
Zopakoval, že v dôsledku porušenia súťaže zo strany nemocnice hrozí, že Slovensko príde o financie z plánu obnovy. „S najväčšou pravdepodobnosťou, keď ďalej bude zákonne postupovať ministerstvo zdravotníctva a Národná implementačná a koordinačná autorita, tak dôjde zo strany Európskej komisie ku kráteniu príspevku, a je to možné, že až o desať miliónov eur," skonštatoval.
Krajčí zároveň skritizoval Agel za tvrdenia, že počas realizácie pôvodnej rekonštrukcie nemocnice v Leviciach sa podarilo dosiahnuť úspory, ktoré umožnili rozšíriť obsah modernizácie. Náklady na pôvodný projekt boli podľa neho nadhodnotené, čo podľa jeho vyjadrení v minulosti potvrdila aj kontrolná komisia rezortu zdravotníctva. „Levice nie sú jediná nemocnica, ktorá nadhodnotila náklady, ktoré bude mať s rekonštrukciou svojej nemocnice. Urobil to isté aj Agel Zvolen,“ doplnil.
Poslanec v piatok (22. 8.) upozornil, že Slovensko môže pre pochybenia súkromných nemocníc prísť o ďalšie milióny eur z plánu obnovy. Poukázal na závery ÚVO. Ten konštatoval, že Nemocnica Agel Levice pri zadávaní zákaziek v súvislosti s rekonštrukciou porušila zákon o verejnom obstarávaní. Spoločnosť Agel pre TASR vysvetlila, že počas realizácie pôvodnej rekonštrukcie nemocnice v Leviciach sa podarilo dosiahnuť úspory, ktoré umožnili rozšíriť obsah modernizácie. Nemocnica podľa spoločnosti postupovala v súlade s princípom hospodárnosti a podľa pravidiel uložených zákonom s cieľom využiť všetky dostupné prostriedky na modernizáciu zdravotníckeho zariadenia.