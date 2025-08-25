Kotlár nateraz vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca: Analýzy SAV ma nevyrušujú

„Analýzy SAV ma nevyrušujú, procesne sa zahrali na záchrancov liberálnej vetvy strany Hlas a Matovičovho režimu,“ povedal Kotlár. Od vedenia SAV bude požadovať menný zoznam vedcov spolu s ich podpismi, ktorí stoja za zverejnenými závermi. Splnomocnenec počas tlačovej besedy spomenul biologické laboratória na Ukrajine i Billa Gatesa.Čítajte viac Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky, tvrdí SAV. Kotlárove závery označila za mylné a zavádzajúce
SAV minulý týždeň informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.Čítajte viac Po správe SAV o vakcínach to Kotlár chce nechať na súd. Hlas vyčkáva, podľa Druckera bola analýza "veľmi dobrá investícia"
Kotlár sa však naďalej odvoláva na svoje predošlé vyjadrenia z jari tohto roka, podľa ktorých očkovanie predstavovalo formu génovej terapie, schopnej meniť ľudskú DNA, čo podľa neho mohlo spôsobovať odumieranie buniek a prispievať k vzniku nádorových ochorení.
„Ak by SAV potvrdila moje zistenia, každý zaočkovaný človek, ktorý v minulosti dôveroval politickým predstaviteľom a ich verejným vyhláseniam, by mal dôvod žiadať vysvetlenie, prečo bol zavádzaný a prečo mal slepo dôverovať nadnárodným, nekontrolovateľným orgánom,“ vyhlásil. Dodal, že by to zároveň znamenalo, že strana Hlas by musela uznať jeho postoj, čo by podľa neho politicky posilnilo SNS a Smer a oslabilo liberálne krídlo.
O otestovanie vzoriek vakcín požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
Správa akadémie je už doručená na ministerstvo a šéf rezortu avizoval, že po jej vyhodnotení ju predloží vláde. Vedci zároveň minulý týždeň potvrdili, že po rozhodnutí vlády sú pripravení komunikovať detaily výsledkov aj verejnosti.
Opozícia v reakcii na zverejnenie informácie o analýze SAV vyzvala na koniec Kotlára vo funkcii.