Slovenský generálmajor obsadil významnú pozíciu v štruktúrach NATO

Slovenský generálmajor obsadil významnú pozíciu v štruktúrach Severoatlantickej aliancie (NATO). Ako pred pár dňami informovali Ozbrojené sily (OS) SR na sociálnej sieti, generálmajor Slavomír Verčimák sa stal najvyššie postaveným slovenským vojakom vo vojenských štruktúrach NATO.

25.08.2025 13:47
Slavomír Verčimák
Slovenský generálmajor Slavomír Verčimák sa stal najvyššie postaveným slovenským vojakom vo vojenských štruktúrach NATO.
Počas zasadania Vojenského výboru NATO v Bruseli uviedol generálmajora Verčimáka do funkcie predstaviteľa najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR) vo Vojenskom výbore NATO predseda výboru admirál Giuseppe Cavo Dragone.

„Generálmajor Verčimák bude počas najbližších troch rokov reprezentovať SACEUR-a na všetkých politických a vojenských rokovaniach na Veliteľstve NATO v Bruseli. Obsadenie tejto významnej pozície slovenským generálom je prejavom vysokej dôvery spojencov v Ozbrojené sily SR,“ uvádza OS SR. Danú dôveru podľa nich vybudovali kvalitnou prácou všetkých slovenských dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí boli vyslaní na štábne pozície v rámci NATO, medzi nimi aj dosiaľ najvyššie postavených slovenských generálov pôsobiacich v SHAPE a v JFC Brunssum.

