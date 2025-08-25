Slovenský generálmajor obsadil významnú pozíciu v štruktúrach NATO

Počas zasadania Vojenského výboru NATO v Bruseli uviedol generálmajora Verčimáka do funkcie predstaviteľa najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR) vo Vojenskom výbore NATO predseda výboru admirál Giuseppe Cavo Dragone.
„Generálmajor Verčimák bude počas najbližších troch rokov reprezentovať SACEUR-a na všetkých politických a vojenských rokovaniach na Veliteľstve NATO v Bruseli. Obsadenie tejto významnej pozície slovenským generálom je prejavom vysokej dôvery spojencov v Ozbrojené sily SR,“ uvádza OS SR. Danú dôveru podľa nich vybudovali kvalitnou prácou všetkých slovenských dôstojníkov a poddôstojníkov, ktorí boli vyslaní na štábne pozície v rámci NATO, medzi nimi aj dosiaľ najvyššie postavených slovenských generálov pôsobiacich v SHAPE a v JFC Brunssum.