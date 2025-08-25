Mestá a obce odmietajú návrh poslancov okolo ministra Huliaka povoliť hazard bez ich súhlasu

V čase konsolidácie je podľa únie nevyhnutné hľadať zdroje tam, kde skutočne sú, a to v efektívnejšom štáte, znižovaní korupcie, zdieľaní služieb, znižovaní daní a odvodov, podpore podnikania či v zodpovednej personálnej politike. Namiesto toho štát siaha po najľahšom a zároveň najnebezpečnejšom riešení, teda po peniazoch z hazardu, ktoré prinášajú so sebou veľké riziká pre samotných obyvateľov, konštatovala ÚMS.Čítajte viac Slovensko stráca stámilióny eur pre čierny biznis. Huliak chce tvrdo zasiahnuť proti nelegálnym kasínam
„Je to nerešpektovanie vôle obyvateľov, ktorí už v mnohých mestách a obciach rozhodli, že hazard nechcú. Je to tiež nerešpektovanie rovnakej a rovnocennej dôležitosti moci a zodpovednosti samospráv a vlády. Namiesto diskusie o reforme verejnej správy, ktorá by Slovensku priniesla viac spravodlivosti, efektívnosti, dôvery a podľa OECD možný nárast hrubého domáceho produktu (HDP) až o 10 %, poslanci NR SR predkladajú návrhy, ktoré posilňujú centralizáciu moci," zhodnotil prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.
Únia preto vníma návrh novely ako neakceptovateľný, a to z viacerých dôvodov. Priniesla by porušenie samosprávnej suverenity a demokratických princípov, ignorovanie občianskej vôle, ale aj sociálne a zdravotné riziká.
Viaceré príklady zo zahraničia podľa ÚMS dokazujú, že trend v Európe ide opačným smerom ako predložený návrh. Pre lepšiu kvalitu života a bezpečnosť obyvateľov je potrebné posilňovať, a nie oslabovať právomoci miest.
„Práve mestá a obce sú tým najcennejším základom demokracie, ktorý si musíme chrániť. Ak z nich urobíme štatistov a necháme im vziať ich možnosť rozhodovať o vlastnej budúcnosti, a teda budúcnosti ich obyvateľov, o našom živote budú rozhodovať tí, ktorí v našich mestách a obciach vôbec nežijú. Najhoršie na tom je, že vláda takýmto rozhodnutím začne podporovať rizikové a delikventné správanie ľudí a ešte to bude vydávať za dobrý úmysel,“ dodal Rybníček.