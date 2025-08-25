Pravda Správy Domáce Progresívne Slovensko apeluje na investície do úspor energií namiesto dotovania ich cien

Progresívne Slovensko apeluje na investície do úspor energií namiesto dotovania ich cien

Vládou oznámená energopomoc vo výške 90 % nie je adresná, ale skôr plošná. Adresnosť musí byť lepšie a šetrnejšie premyslená, uviedlo v pondelok na tlačovej konferencii opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Hnutie apeluje na investície do zatepľovania a do modernizácie vykurovania, ktoré by mali pomôcť vyriešiť problém s energetickou chudobou.

25.08.2025 16:25
debata (1)

„Peniaze na pomoc ľuďom pri zatepľovaní, na modernizáciu kúrenia sú investíciou, nie prejedaním si budúcnosti, akým je plošná energopomoc,“ zhodnotil podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z PS. Skonštatoval, že súčasná vláda zanedbáva riešenie príčin energetickej chudoby a namiesto toho smeruje financie do dotovania cien energií.

energetika, energia, elektrina, elektrické vedenie, Čítajte viac Dobrá správa pre domácnosti: elektrina je najlacnejšia od začiatku vojny, tvrdia experti. Čo to znamená?

Hojsík zdôraznil, že investície do zatepľovania a modernizácie vykurovania predovšetkým v rodinných domoch sú navyše investíciou, ktorá by pomohla naštartovať ekonomiku. Vyčíslil, že 100 miliónov eur investovaných do zatepľovania by zvýšilo hrubý domáci produkt (HDP) o 130 miliónov eur a malo by pozitívny vplyv na štátny rozpočet.

šetrenie, kúrenie, vykurovanie, radiátor, zima Čítajte viac Štát bude už čoskoro zisťovať informácie o vašom majetku. Môžete to odmietnuť, pozrite si návod, ako na to

S obnovou budov by malo podľa neho pomôcť lepšie využívanie eurofondov či príjmy z predaja emisných povoleniek. „To je presne riešenie našej závislosti od fosílnych palív – zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie pre občanov naprieč Slovenskom. Tým, ako ochránime ľudí pred chudobou a vysokými cenami na desiatky rokov dopredu, tak podporíme rast ekonomiky,“ dodal Hojsík.

Andrej Danko a Robert Fico Čítajte viac Danko sa opäť pustil do Fica. Kritizuje energopomoc: Štát vás klame, raz to bude treba splatiť aj s úrokmi
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #energopomoc