Šutaj Eštok: Kotlár nespravil ešte nič z toho, čím bol poverený

Minister zároveň povedal, že vláda sa vo veci vakcín obrátila na Slovensku akadémiu vied, teda na najvyššiu vedeckú autoritu na Slovensku. Výsledkami analýzy SAV by sa podľa neho následne mala zaoberať aj vláda, ktorá by mala prijať nejaký záver. „A to bude pre mňa bodka za medicínskou časťou," zdôraznil Šutaj Eštok.Čítajte viac Kotlár vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca: od SAV chce zoznam vedcov, ktorí robili analýzu mRNA vakcín
Kľúčová časť úlohy pre Kotlára však podľa ministra vnútra ostáva otvorená. „Aj preto mu pán premiér predĺžil dobu, dokedy má túto úlohu splniť a pre mňa je táto kľúčová," uviedol Šutaj Eštok s tým, že Kotlár má prísť s analýzou efektívnosti manažovania pandémie. „Ak to nebude schopný urobiť on, tak to bude musieť urobiť niekto iný," doplnil Šutaj Eštok. Ako zároveň skonštatoval, Kotlárov zápal pre vec hodnotí pozitívne. „Teraz musí toľko energie, koľko on v sebe má, a má jej veľa – je to húževnatý človek, venovať preskúmaniu efektívnosti manažovania pandémie," dodal minister.Čítajte viac Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky, tvrdí SAV. Kotlárove závery označila za mylné a zavádzajúce
Vládny splnomocnenec pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19 Peter Kotlár (SNS) odmietol odstúpiť z funkcie. Na tlačovej konferencii vyhlásil, že výsledky Slovenskej akadémie vied o bezpečnosti mRNA vakcín nepovažuje za relevantné. Tvrdí, že akadémia nie je certifikovaným pracoviskom a od jej vedenia bude požadovať menný zoznam vedcov spolu s ich podpismi, ktorí stoja za zverejnenými závermi.Čítajte viac Po správe SAV o vakcínach to Kotlár chce nechať na súd. Hlas vyčkáva, podľa Druckera bola analýza "veľmi dobrá investícia"
SAV minulý týždeň oznámila, že na základe svojej analýzy v očkovacích látkach proti COVID-19 našla len minimálne množstvo molekúl DNA, ktoré sa nachádzajú hlboko pod oficiálne schválenými limitmi. Upozornila tiež, že tvrdenia o údajne vysokom obsahu DNA vychádzajú z nesprávnych metodických postupov alebo chybnej interpretácie dát a označila ich za zavádzajúce