Správny súd vyhovel dvom žalobám GP v súvislosti s nepreplatením lieku Voxzogo

„Správny súd v Košiciach na pojednávaní dňa 22. augusta 2025 vyhovel dvom žalobám Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré generálna prokuratúra podala proti opatreniam zdravotných poisťovní Dôvera zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa, o neudelení súhlasu s úhradou výnimkového lieku Voxzogo,“ uviedla hovorkyňa.Čítajte viac Deň D pre detských pacientov so vzácnou chorobou sa blíži. Ako sa k „palčekom“ zachová minister Šaško?
Žaloby boli na správny súd podané po tom, čo nebolo vyhovené protestom prokurátora GP SR voči týmto opatreniam. „Správny súd v Košiciach sa v oboch prípadoch s právnymi závermi Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky stotožnil a opatrenia zdravotných poisťovní zrušil ako nezákonné,“ ozrejmila Drobová.Čítajte viac Je dôležité dostať tento liek do kategorizačného zoznamu
Generálna prokuratúra SR podala 12 správnych žalôb pre odmietnutie zdravotných poisťovní udeliť súhlas s preplatením lieku Voxzogo. Navrhla opatrenia zdravotných poisťovní pre nezákonnosť zrušiť. Žaloby sa týkajú štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera.
Liek Voxzogo sa používa pri liečbe achondroplázie. Je charakteristická abnormálnym rastom kostí, ktorý sa prejavuje malou postavou s disproporčne malými rukami a nohami, veľkou hlavou a charakteristickými črtami tváre. Včasné podanie lieku u pacientov by malo podľa klinických štúdií podporovať rast a pozitívne vplývať na pridružené komplikácie. Zdravotné poisťovne liek do zaradenia medzi kategorizované uhrádzajú vo výnimkovom režime.