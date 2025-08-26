Gröhling v Ide o pravdu: O kandidátke SaS rozhodujem ja, za Sulíkom dávam bodku. Chceme znovu zaviesť rovnú daň

So Sulíkom sme sa rozprávali pred letom a jasne som mu vyslovil svoje rozhodnutie. Vykomunikovali sme si to a máme normálny vzťah, aspoň ja to tak vnímam, dodal Gröhling. Čo sa týka poslankyne Jany Bittó Cigánikovej, vnímam jej názor, ale bude musieť akceptovať moje rozhodnutie. A keď nie, tak je už na nej, čo bude ďalej, vyhlásil tiež Gröhling.
Po mojom rozhodnutí ohľadom Richarda Sulíka sa nám ozývajú mnohé výrazné osobnosti verejného života, ktoré nám chcú pomôcť. Ľudí, ktorých chceme prijať do tímu, predstavím čoskoro, povedal predseda liberálov.
Z rozhovoru sa tiež dozviete:
- reakciu predsedu SaS na aktuálne prieskumy preferencií a či si vie predstaviť spoluprácu s hnutím Slovensko
- prečo je Branislav Gröhling proti najnovším zmenám v školstve
- akými informáciami o chystanej konsolidácii disponuje strana SaS
- prečo šéf liberálov pochybuje o tom, či sa v septembri bude hlasovať o zmenách ústavy