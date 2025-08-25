Pravda Správy Domáce Pozor na prízemný mráz, varujú meteorológovia

Pozor na prízemný mráz, varujú meteorológovia

Na viacerých miestach Slovenska sa môže v noci vyskytnúť prízemný mráz.

25.08.2025 20:11
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od polnoci do utorka 7.00 h.

Výstraha pred mrazom platí v celom Prešovskom kraji. Rovnako v okresoch Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín.

„Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ varujú meteorológovia.

