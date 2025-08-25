Pri čelnej zrážke v Malackách sa ťažko zranilo 6-ročné dieťa, bolo v sedačke nepripútané

Pravdepodobnou príčinou nehody bolo, že 40-ročná vodička sa dostatočne nevenovala vedeniu vozidla a čelne sa zrazila s vozidlom idúcim oproti. Šesťročné dieťa v detskej sedačke na zadnom sedadle jej auta bolo v čase nehody nepripútané a utrpelo v dôsledku nehody viaceré ťažké zranenia, vyžadujúce si okamžitý prevoz do nemocnice. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Účastníci dopravnej nehody boli podrobení vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Tá skončila s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania,“ priblížila polícia.
V tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby deti dôsledne pripútavali v autosedačkách a používali správne kategórie detských zadržiavacích zariadení.