Koalícia stále ladí konsolidáciu, pokračovať bude vo štvrtok

„Tie jednoduchšie veci máme za sebou, snažíme sa teda nájsť zhodu možno na tých posledných kontúrach toho, čo ideme robiť a potom myslím si, že sme sa dostali do stavu, kedy sa ideme baviť o tom, koľko a aká suma sa ide šetriť na samotných rezortoch, a to bude asi predmetom toho, o čom sa ideme rozprávať na najbližšej koaličnej rade,“ povedal Kamenický.Čítajte viac Dvakrát meraj, raz rež. Inak tretie kolo konsolidácie koalícii zlomí krk
Ďalšia koaličná rada by sa mala podľa neho uskutočniť vo štvrtok ráno, pričom do konca týždňa by mohla vláda dospieť už k záveru konsolidačných opatrení. Samotné konsolidačné opatrenia by mali byť predstavené najneskôr na rokovaní vlády 3. septembra.
Koaličná strana Hlas-SD aj naďalej odmieta zmeny v 13. dôchodku na budúci rok či znižovanie príspevkov do druhého piliera. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že si nevie predstaviť, aby sa v rámci ďalšej konsolidácie škrtalo na výdavkoch v sociálnej oblasti, zdravotníctve či v školstve. Naopak, nesúhlasí s ďalším zvyšovaním výdavkov na obranu.
Vláda potrebuje skonsolidovať v oblasti verejných financií približne dve miliardy eur.