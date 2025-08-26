Krajčí hovorí o prepadnutí miliónov z Plánu obnovy, Penta tvrdenia odmieta a projekt nemocnice obhajuje

„Penta si u ministerky Dolinkovej vybavila dodatok k zmluve, aby nemusela nemocnicu dokončiť v pôvodnom termíne. Je jasné, že tým pádom celý projekt nebude môcť byť financovaný z Plánu obnovy a nevyčerpané prostriedky v miliónoch eur prepadnú. Náklady bude musieť doplatiť štát, teda slovenskí daňoví poplatníci,“ vyhlásil Krajčí.
Zdravotnícka sieť Penta Hospitals Slovensko tieto tvrdenia odmieta a označuje ich za nepravdivé. Podľa nej verejné zdroje z Plánu obnovy a odolnosti nie sú nijako ohrozené a projekt pokračuje podľa plánu. Zmluva vrátane dodatku ráta s čerpaním všetkých finančných prostriedkov do júna 2026. Tieto prostriedky pokryjú výstavbu celého nového nemocničného pavilónu, hoci jeho úplné dokončenie je naplánované až na koniec roka 2028.
Voči samotnému projektu v súčasnosti neprebieha žiadne vyšetrovanie ani kontrola zo strany dohliadajúcich orgánov. Penta Hospitals zároveň zdôrazňuje, že verejné obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom. Potvrdil to aj Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý pri kontrole nezistil žiadne pochybenia.Čítajte viac Krajčí apeluje na prešetrenie záverov ÚVO v súvislosti s Nemocnicou Agel Levice. Spoločnosť reaguje
Odklad termínu dostavby žiadala spoločnosť už v druhej polovici roka 2023. Dôvodom bola veľkosť projektu, ktorý patrí medzi tri najväčšie nemocničné investície z Plánu obnovy na Slovensku. V prípravnej fáze bolo potrebné zabezpečiť územné rozhodnutie a absolvovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Projektová dokumentácia aj stavebné povolenie boli ukončené až koncom minulého roka.
Na základe skúseností s výstavbou nemocníc v Michalovciach a na bratislavských Boroch dospela sieť Penta Hospitals k záveru, že úplné dokončenie pavilónu do júna 2026 nie je reálne. Ak by trvala na pôvodnom termíne, musela by od projektu odstúpiť. To by podľa jej vyjadrení znamenalo zánik celej investície. Od septembra 2023 preto prebiehala konzultácia s Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré napokon začiatkom februára 2024 podpísalo dodatok k zmluve a umožnilo tak úpravu harmonogramu.
Do konca júna 2026 bude podľa aktuálneho plánu dokončená a odovzdaná kompletne zrekonštruovaná časť nemocnice. Nový pavilón bude v rovnakom čase vo fáze hrubej stavby a jeho kompletné vybavenie a uvedenie do prevádzky je naplánované na koniec roka 2028.
Ministerstvo zdravotníctva vyčlenilo z Plánu obnovy a odolnosti na tento projekt 47,3 milióna eur s DPH. Celkové náklady vrátane dodatočných investícií, špičkového medicínskeho vybavenia a úprav exteriéru sa vyšplhajú na 72 miliónov eur s DPH. Rozdiel medzi financovaním z Plánu obnovy a skutočnou výškou investície pokryje spoločnosť Penta Hospitals Slovensko z vlastných zdrojov. Po ukončení výstavby by mala byť nemocnica zaradená do majetku Košického samosprávneho kraja.