Ochranári vyzývajú Tarabu, aby zastavil strieľanie medveďov, keď nepozná ich počet

Ministerstvo životného prostredia ohlásilo veľký monitoring populácie medveďa hnedého na základe analýzy DNA. Ochranári poukazujú na to, že nie sú známe podrobnosti o metodike ani inštitúcia, ktorá bude analýzu vzoriek vykonávať. Závažnejšia je však podľa nich skutočnosť, že ministerstvo povolilo odstrel takmer 240 jedincov chráneného živočícha bez relevantných údajov o jeho populácii – najskôr sa teda strieľa, až potom sa hľadá odpoveď na otázku, koľko medveďov na Slovensku vlastne máme. Takýto manažment šeliem je nielen nezmyselný, ale aj nezákonný, poukazujú. „Bez odborne podloženého monitoringu nie je možné preukázať, že takýto masívny zásah nespôsobí ohrozenie priaznivého stavu populácie. Ide pritom o zásadnú podmienku, ktorá musí byť splnená pred vydaním výnimky na odstrel chráneného živočícha,” upozorňuje Katarína Butkovská z WWF Slovensko.
O útokoch medveďov neďaleko Stanišovskej jaskyne a neďaleko obce Hybe informovali v uplynulých dňoch viaceré slovenské médiá. „Je nám úprimne ľúto zranených ľudí a vyjadrujeme im našu podporu. Až prekvapivo bez slov sa k týmto nešťastným udalostiam stavajú čelní predstavitelia ministerstva životného prostredia. O útokoch mlčí aj štátny tajomník Filip Kuffa, ktorý sa ešte nedávno vyjadroval ku každému útoku, pričom zodpovednosť hádzal na ochranárov, ktorí upozorňujú, že odstrel medveďov útokom nezabráni a vyzývajú na realizáciu preventívnych opatrení a systematické vzdelávaniu verejnosti. Kuffa dnes zjavne mlčí práve preto, že odstrel nepomáha a útokov pribúda,“ tvrdia ochranári v spoločnom stanovisku.Čítajte viac Taraba: Podarilo sa nám spustiť historicky najväčšie sčítanie medveďa v SR
Po spracovaní údajov o usmrtených medveďoch iniciatíva My sme les zistila, že od roku 2024 bolo v širšom okolí miesta oboch útokov zabitých najmenej 48 medveďov. Z nich 28 bolo zastrelených zásahovým tímom a miestnymi poľovníkmi. Ďalších 20 medveďov uhynulo v dôsledku dopravných kolízii a z iných príčin. „Z uvedeného je zrejmé, že ani usmrtenie takmer päťdesiatich medveďov na ploche približne 200 kilometrov štvorcových nedokázalo zabrániť útokom medveďov, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie dvoch mužov,” zdôrazňuje Michal Haring z iniciatívy My sme les.
Odstrel nepomáha ani v zahraničí. Za rok ulovili na japonskom ostrove Hokkaidó rekordných 1 804 medveďov hnedých, ani to však nezabránilo smrteľnému útoku z augusta tohto roka. Aj odborné štúdie potvrdzujú, že neexistuje významný rozdiel v počte útokov v krajinách, kde sa medveď legálne loví, a v krajinách s obmedzením jeho lovu, upozorňujú ochranári.
„Vyzývame ministra Tomáša Tarabu, aby bezodkladne zastavil vydávanie povolení na odstrel medveďov. Je to nesystémové a zlé riešenie. Bezhlavým zabíjaním medveďov sa situácia evidentne nezlepšuje, naopak, zhoršuje. Je nevyhnutné s tým prestať. Vedenie ministerstva by malo rozhodovať odborne a na základe dát, nie na základe emócií a pocitov,” povedal Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.Čítajte viac Spustili veľký monitoring medveďov. Sedemtisíc vzoriek má priblížiť ich skutočný počet
Zvýšený počet konfliktov medzi medveďom a človekom môžu podľa ochranárov spôsobovať aj prerušené migračné trasy a chýbajúce ekodukty. Podľa oficiálnych údajov bolo na úseku rýchlostnej cesty D1 medzi Liptovským Mikulášom a obcou Východná v rokoch 2023 – 2024 autami usmrtených najmenej 15 medveďov hnedých. Ďalších najmenej päť jedincov zahynulo v tomto úseku po kolízii s vlakom. Aj chýbajúce migračné koridory, ktoré by zvieratám umožňovali bezpečný prechod cez dopravou vyťažené úseky, môžu zapríčiniť dlhšie trvajúci výskyt medveďov v blízkosti ľudských obydlí. Už intenzita dopravy presahujúca 5 000 vozidiel za deň dokáže úplne obmedziť migráciu medveďov.