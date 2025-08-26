Voľby starostu v Petržalke otestujú používanie elektronických dokladov

„Tam si ideme otestovať to, čo je dôležité pri akejkoľvek digitalizácii – dobrovoľnosť a záujem,“ povedal Kaliňák. Ako ďalej uviedol, tzv. eDOKLADY sú balíkom digitálnych služieb, ktoré majú skvalitniť a zvýšiť komfort života ľudí. „Od roku 2027 majú byť súčasťou nastavení v jednotlivých krajinách Európskej únie, ale Slovensko, Dánsko, Nemecko a Česká republika sú tie, ktoré túto domácu úlohu začali robiť z predstihom,“ vyhlásil štátny tajomník.
Od 15. apríla, keď ministerstvo vnútra spustilo aplikácie eIDENTITA a eDOKLADY si ich podľa Kaliňáka stiahlo už viac ako 280-tisíc ľudí a služby eGovernmentu boli využité viac ako 700 000-krát. Službu podľa neho už využívajú policajné hliadky a je akceptovaná na pošte alebo v hoteloch.
O post šéfa petržalskej samosprávy v sobotu 6. septembra zabojujú dvaja kandidáti – Ján Hrčka a Juraj Mravec.
Doplňujúce komunálne voľby budú v septembri v 33 obciach
Doplňujúce komunálne voľby sa v sobotu 6. septembra uskutočnia v 33 obciach. V ďalších 11 obciach boli voľby vyhlásené, ale neuskutočnia sa. Dôvodom je, že nikto nemá záujem kandidovať.
„Ministerstvo vnútra toto rešpektuje. Berieme na vedomie situáciu, ktorá nastala,“ skonštatoval Kaliňák. Doplnil však, že rezort na jeseň predstaví legislatívne úpravy, ktoré budú riešiť v takzvaných nefunkčných obciach podobné situácie. „Neakceptujeme stav, že budeme ako v lotérii, že budeme stále vyhlasovať doplňujúce voľby, ale nebude pre koho,“ vyhlásil štátny tajomník.