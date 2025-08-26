Pravda Správy Domáce Prezident Pellegrini zablahoželal veteránovi Strmeňovi k 97. narodeninám

Prezident Pellegrini zablahoželal veteránovi Strmeňovi k 97. narodeninám

Prezident SR Peter Pellegrini zablahoželal v utorok vojnovému veteránovi a účastníkovi Slovenského národného povstania (SNP) Vladimírovi Strmeňovi k jeho 97. narodeninám. Urobil tak v príspevku na sociálnej sieti.

26.08.2025 14:24
Vojnový veterán Vladimír Strmeň počas osláv 80. výročia Karpatsko - duklianskej operácie
„Vážim si jeho odvahu aj osobné svedectvá, ktorými už dlhé roky pripomína hodnoty slobody a demokracie. Jeho odkaz zároveň zdôrazňuje, že mier a sloboda nie sú samozrejmosťou a musíme si ich chrániť,“ skonštatoval Pellegrini.

Prezident mu zároveň zaželal pevné zdravie, veľa energie a príjemne chvíle v kruhu najbližších.

Vladimír Strmeň, partizán Čítajte viac Matke povedali - nezastrelíme ťa, ale zaživa upálime!

Ku gratulantom sa pridalo aj Ministerstvo obrany (MO) SR. Pri tejto príležitosti mu poďakovalo za jeho odvahu, statočnosť a príspevok k odkazu SNP, ktorý je navždy zapísaný do dejín Slovenska.

Odkaz pamätníka SNP a vojnového veterána Vladimíra Strmeňa
Rezort vnútra pripomenul, že Strmeň sa ako 16-ročný mladík postavil na stranu odboja a stal sa súčasťou ozbrojeného odporu proti fašizmu. V bojoch bol ťažko ranený, napriek tomu nikdy nestratil odvahu ani vieru v spravodlivosť a slobodu. „SNP sa mu stalo celoživotným poslaním a dodnes svojím svedectvom odovzdáva mladším generáciám odkaz, že za slobodu a demokraciu sa oplatí bojovať,“ podotýka MO na sociálnej sieti s tým, že bol ocenený viacerými vyznamenaniami vrátane Radu Ľudovíta Štúra II. triedy.

Ministerstvo mu zároveň poprialo pevné zdravie, životnú energiu a mnoho inšpiratívnych chvíľ medzi mladšími generáciami, ktorým odovzdáva svoje skúsenosti.

