14 rokov a šesť mesiacov. Najvyšší súd potvrdil bosovi piťovcov Ondrejčákovi trest väzenia

Niekdajšiemu bosovi bratislavskej skupiny piťovcov Jurajovi Ondrejčákovi potvrdil Najvyšší súd (NS) SR v stredu v obnovenom procese trest väzenia vo výmere 14 rokov a šesť mesiacov, ktorý mu v máji uložil Špecializovaný trestný súd (ŠTS).

27.08.2025 10:27
Odsúdený bos skupiny piťovcov Juraj Ondrejčák počas pojednávania Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici 18. marca 2025.
O vine obžalovaného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné skutky súd nerozhodoval, keďže ŠTS mu v marci v prípade povolenia obnovy konania zrušil iba trest. Rozsudok je právoplatný. Vyhlásený bol v neprítomnosti Ondrejčáka.

Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica povolil v marci Jurajovi Ondrejčákovi alias Piťovi obnovu konania. Išlo o prvý rozsudok, ktorým ho ŠTS odsúdil v roku 2014 na 16-ročný trest odňatia slobody za členstvo v zločineckej skupine a iné skutky. Zostal tak bez trestu, ale s uznanou vinou. Súd ho preto zároveň zobral do väzby z dôvodu, aby nemohol utiecť alebo pokračovať v trestnej činnosti.

ŠTS následne v obnovenom procese uložil Ondrejčákovi úhrnný nepodmienečný trest väzenia na 14 rokov a šesť mesiacov so zaradením na stredný stupeň stráženia. Rovnako mu uložil ochranný dohľad na dva roky. V porovnaní s minulosťou však upustil od trestu prepadnutia majetku. Keďže Ondrejčák, prokurátor, ako aj poškodení sa voči rozsudku odvolali, rozhodoval ďalej NS SR.

