Šutaj Eštok: Koalícia sa pri konsolidácii zasekla na výdavkoch na obranu. Budeme šetriť na zdravotníctve, sociálnych veciach, ale na zbrojenie dáme o 150 miliónov eur viac?

„Každý jeden rezort je pripravený na šetrenie. Mali sme koaličnú radu v pondelok (25. 8.), budeme pokračovať zajtra (vo štvrtok 28. 8., pozn.). Sme, bohužiaľ, zaseknutí na tom, aby každý jeden rezort šetril, prinášal úspory. Ak hovoríme o každom rezorte, tak sa nemôže stať, že budeme šetriť na zdravotníctve, školstve, sociálnych veciach, ale na zbrojenie budeme dávať o 150 miliónov eur navyše,“ spresnil.Čítajte viac Koalícia stále ladí konsolidáciu, pokračovať bude vo štvrtok
„S týmto mám ako predseda Hlasu zásadný problém a budeme proti tomu. Som za úspory na každom jednom rezorte, ale úspory nevyzerajú tak, že na zbrojenie pôjde navyše 150 miliónov eur,“ zdôraznil predseda strany Hlas.
Podľa slov ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer) sa v rezorte spravodlivosti bude veľmi ťažko konsolidovať, pretože 98 % výdavkov v rezorte je obligatórnych (povinných, pozn.). „Nejaké opatrenia však budeme musieť prijať,“ dodal Susko.