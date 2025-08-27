Stachura: Šaško nepostupuje pri končiacich licenciách staníc v súlade so zákonom

„V platnosti je nový zákon, ktorý jasne hovorí, že sa mení sieť záchrannej zdravotnej služby. Niektoré posádky, ktoré boli ambulanciami rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), sa tak menia na iný druh posádky, napríklad v Trenčíne,“ uviedol Stachura. Dodal, že pôvodný bod RZP mal byť pretransformovaný na ambulanciu špeciálneho prevozu. Minister preto podľa neho nemá zákonnú možnosť poveriť firmu, aby tam naďalej prevádzkovala posádku RZP.Čítajte viac Vláda plánuje revolúciu v záchrankách. Nemeňte niečo, čo dobre funguje, odkazujú odborníci
Kritizuje tiež, že poverenie má dostať firma, ktorá sa pre neférové správanie nemohla zúčastniť tendra. „Firma Life Star Emergency sa nemohla prihlásiť do tendra, pretože mala čiernu prácu a vy tejto firme dávate na neurčito priepustku, že môže ďalej vykonávať svoju činnosť. Toto nie je zákonné, pán minister,“ podotkol.
Ministra vyzval, aby bezodkladne vyriešil nesúlad so zákonom a apeloval aj na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. „Šaško sa ohradzuje tým, že predsa ústava mu nariaďuje, aby zabezpečil poskytovanie zdravotnej starostlivosti, no ale chcem ministrovi pripomenúť, že ústava hovorí aj iné veci, napríklad to, že môže on ako orgán štátnej správy robiť len to, čo mu zákon dovoľuje. A tu máme v platnosti nový zákon, ktorý mu tieto body, tieto veci nedovoľuje urobiť, takže ide jednoznačne proti zákonným spôsobom," konštatoval.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vydá prevádzkovateľom štyroch záchranných zdravotných staníc, ktorým sa v závere augusta končí licencia, poverenie na dočasné prevádzkovanie. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). Vysvetlil, že rezort je v zmysle ústavy povinný zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, a súčasne je ako jediný správny orgán kompetentný na vydávanie správnych rozhodnutí. Chce tak riešiť situáciu po zrušení tendra na záchranky a do nájdenia definitívnej podoby prevádzky záchranných staníc.