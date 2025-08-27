Kauza únosu prezidentovho syna Kováča ml. smeruje pred súd: Budúci prísediaci majú bezpečnostné previerky

„Zo strany Národného bezpečnostného úradu došlo k vydaniu osvedčenia o previerke na stupeň utajenia ,prísne tajné‘ u štyroch prísediacich v mesiaci august 2025. Pre predchádzajúce dovolenky zatiaľ neboli vykonané záznamy o určení, v zmysle zákona o utajovaných skutočnostiach. Súd zatiaľ z týchto dôvodov nemôže pristúpiť k vykreovaniu senátu v danej veci,“ ozrejmil Adamčiak.Čítajte viac Mečiarove amnestie nebránia zatykaču v prípade únosu Michala Kováča ml.
Ako priblížil zákonný sudca prípadu a predseda senátu Mestského súdu Bratislava I Karol Posluch, „pre účely riadneho konania vo veci, t. j. aby bolo možné vo veci vôbec konať, je potrebné disponovať preverenými dvoma riadnymi členmi senátu ako aj ich náhradníkmi“. Náhradní prísediaci sú potrební vzhľadom na predpokladaný dlhší čas konania pred súdom.
V kauze zavlečenia Michala Kováča ml. do Rakúska z roku 1995 čelí okrem iných obžalobe exriaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan L. Súdy sa začali zaoberať obžalobou až v roku 2017, po zrušení amnestií Vladimíra Mečiara.