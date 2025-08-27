Vláda po výjazdovom rokovaní v Senici na podporu viacerých okresov vyčlenila vyše dva milióny eur

Z ďalších veľkých položiek vláda napríklad vyčlenila 125.000 eur pre projekt obnovy chodníkov na Ulici SNP v meste Holíč, mesto Skalica dostane 155.000 eur na vybudovanie parkoviska s prepojením cesty k sídlu rýchlej zdravotnej pomoci. Mesto Senica, v ktorom sa výjazdové rokovanie vlády uskutočnilo, bude môcť použiť dotáciu vo výške 160.000 eur na prepojenie cyklotrasy v mestskej časti Kunov a v smere zo Senice do Čáčova. Obec Chtelnica dostane 100.000 eur na dofinancovanie centrálneho zdravotného strediska v obci.
Kabinet takisto odsúhlasil 80.800 eur na modernizáciu a opravu mestskej infraštruktúry v Šaštíne-Strážach, 60.000 eur má pomôcť zrekonštruovať chodníky na uliciach Priečna a Bratislavská v obci Kopčany. Obec Hlboké bude môcť použiť 70.000 eur na prestavbu školského bytu na voľnočasové centrum.
Súčasťou uznesenia sú aj úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú pripraviť a v určených termínoch zrealizovať opatrenia na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie a životných podmienok obyvateľov regiónu. Výrazná časť sa týka dopravných projektov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) má do konca roka 2026 zabezpečiť veľkoplošnú opravu na ceste prvej triedy I/51 v úseku Senica – Rohov i cesty I/2 v úseku Brodské – Kúty. Podľa uznesenia by rezort dopravy mal spustiť a do konca roka 2027 dokončiť výstavbu nového mostného objektu v obci Jablonica na ceste I/51 cez rieku Myjava. Do polovice budúceho roka by Železnice Slovenskej republiky mali tiež dobudovať nástupisko na železničnej stanici Sekule.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má do konca roka 2026 zabezpečiť odstraňovanie nánosov, zátarás, stromov a krovín z korýt viacerých vodných tokov a ich prítokov v regióne horného Záhoria.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer) dostal úlohu zabezpečiť do konca aktuálneho roka nevyhnutné opravy na vodnej nádrži Bulkovec II, minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) má zasa posúdiť možnosti podpory rozvoja kúpeľnej liečebnej starostlivosti v Kúpeľoch Smrdáky. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) sa má zaoberať možnosťou využiť príspevky Fondu na podporu športu pre rozvoj a modernizáciu športovísk v meste Senica, v spolupráci so samosprávou má hľadať aj možnosti použitia prostriedkov fondu pre projekt multifunkčnej športovej haly v okrese Skalica. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) má posúdiť možnosti posilnenia historického povedomia, ktoré sa týka života, diela národných dejateľov Jána Hollého a Jozefa Miloslava Hurbana a ich pôsobenia na Záhorí.
Vláda takisto schválila 50.000 eur pre Maticu slovenskú v Rimavskej Sobote na zabezpečenie sochy významnému rodákovi Matejovi Hrebendovi pred knižnicou Mateja Hrebendu na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.
„Samotné uznesenie predstavuje 40 krokov a úloh pre jednotlivé rezorty, zamerané na región, v ktorom sme dnes rokovali,“ uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer) po rokovaní vlády, vyzdvihol i to, že účelnosť a adresnosť krokov ocenili aj predstavitelia samospráv.
MŽP rozdelilo vyše 27 miliónov eur do projektov v okresoch Senica a Skalica
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rozdelilo vyše 27 miliónov eur do projektov v okresoch Senica a Skalica. Ide o modernizáciu teplárenstva, podporu odkanalizovania samospráv, triedenie a recykláciu komunálnych odpadov, zatepľovanie verejných budov a obnovu starších rodinných domov. Pomoc ohlásil šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) počas výjazdového rokovania vlády SR v Senici, informovalo tlačové oddelenie MŽP.
„Na Záhorie prinášame investície, ktoré zvýšia kvalitu života, spoľahlivosť a energetickú účinnosť distribúcie tepla z obnoviteľného zdroja, znížia emisie a rovnako aj výdavky na opravy a udržiavanie rozvodov tepla. Zároveň investujeme do budovania kanalizácií, zberných dvorov, zatepľovania verejných budov, pričom komplexnou obnovou prešlo na Záhorí už takmer 300 rodinných domov,“ povedal Taraba.
Mesto Senica získalo z Modernizačného fondu pod MŽP projekt za 6,3 milióna eur, a to na modernizáciu vykurovacích systémov, ktoré budú v Senici vyrábať teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody. Rekonštrukciou rovnako prejdú ďalšie plynové kotolne a existujúce rozvody tepla v celkovej dĺžke takmer štyri kilometre, priblížil rezort.Čítajte viac Ochranári vyzývajú Tarabu, aby zastavil strieľanie medveďov, keď nepozná ich počet
Z eurofondov v rámci Programu Slovensko pôjde do okresov Senica a Skalica takmer deväť miliónov eur. Projekty sú podľa generálnej riaditeľky sekcie environmentálnych programov a projektov MŽP SR Moniky Škrabákovej zamerané prevažne na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, vodozádržných opatrení, ale tiež na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu či rekonštrukciu zberných dvorov. „V okrese Senica sme podporili päť projektov za približne 3,3 milióna eur a v okrese Skalica osem projektov za viac ako 5,5 milióna eur,“ povedala Škrabáková.Čítajte viac Zlatá baňa v Tatrách: Na jednom parkovisku sa dá na poplatkoch vybrať aj milión eur. Taraba chce všetky pozemky presunúť pod štát
Podpora smeruje podľa MŽP samosprávam na Záhorí aj z Environmentálneho fondu. Celkovo fond od nástupu Tarabu podporil 19 projektov samospráv za viac ako 4,3 milióna eur v okresoch Senica a Skalica vo forme dotácií aj výhodných úverov. V rámci programu Obnov dom uzatvoril envirorezort doposiaľ v rámci štandardných výziev v okresoch Senica a Skalica 457 zmlúv za viac ako 8,4 milióna eur. Celkovo už boli vyplatené prostriedky za vyše 4,2 milióna eur v rámci 286 projektov, tvrdí.
Ministerstvo obrany bude prijímateľom financií z plánu obnovy na nemocnicu v Prešove
Vláda určila Ministerstvo obrany (MO) SR ako priameho prijímateľa prostriedkov z plánu obnovy na rozvoj a modernizáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove. Zmenu prijímateľa odsúhlasil vládny kabinet v stredu na výjazdovom rokovaní vlády v Senici.
Rezort vysvetlil, že zabezpečením výstavby nebola poverená FNsP Prešov, preto nie je vhodné určiť ju za priameho prijímateľa prostriedkov. Dôvodom je, že zatiaľ nespĺňa podmienku zo zákona, konkrétne nevykonáva „úlohy, na ktoré sa poskytujú prostriedky mechanizmu na účely dosahovania míľnikov a cieľov plánu obnovy“. „Na to, aby tieto úlohy začala vykonávať, by bolo potrebné zmeniť organizačné nastavenie realizácie investičného projektu, ako ho schválila vláda SR. To by nielen zaťažilo FNsP Prešov plnením úloh, s ktorých plnením nepočítala a nie je na ne kapacitne pripravená, ale vyvolalo by to aj potrebu vo vysokom štádiu prebiehajúceho projektu zmeniť jeho celé fungujúce nastavenie,“ ozrejmilo MO.Čítajte viac Prešovská nemocnica za stovky miliónov: kontrola odhalila len „papierové“ nedostatky, výsledok tendra neovplyvnili
Kabinet pripomína, že ministerstvo by tak stále zostávalo realizátorom projektu strategickej investície, ako ho tým poverila, a teda ani formálne by prostriedky na jej realizáciu nemali vynakladať jeho podriadené organizácie, ale ministerstvo samotné.
Rezort obrany podľa vlády spĺňa podmienky byť prijímateľom financií z plánu obnovy, keďže s jeho pôsobnosťou vo vojenskom zdravotníctve počíta aj zákon. Zároveň deklaruje, že zvyšné parametre projektu, sumy a použitia prostriedkov sa nemenia.Čítajte viac Šaško: Financie na hrubú stavbu nemocnice vo Vajnoroch sú viac-menej vykryté. Minister rieši sťahovania
Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. S jej výstavbou sa začalo vlani a podľa harmonogramu by mala byť postavená do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.
Na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove pôjde z plánu obnovy 195 miliónov eur. Zvyšných 255 miliónov eur dofinancuje štát z vlastného rozpočtu, konkrétne z kapitoly rezortu obrany.
Cenu A. Dubčeka si pri príležitosti Dňa Ústavy SR prevezmú tri osoby
Štátnu cenu Alexandra Dubčeka získajú pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR Štefan Grman, Jozef Banáš a Jan Telensky. O udelení cien rozhodla v stredu vláda na výjazdovom rokovaní v Senici.
„Komisia ako poradný orgán vlády SR prerokovala podnety na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka, pričom na základe hlasovania jej členov postupom podľa príslušných ustanovení štatútu komisie pre posudzovanie podnetov na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka odporučila vláde SR udeliť štátnu cenu Alexandra Dubčeka trom osobám,“ uvádza sa v materiáli. Laureátom cenu odovzdá predseda vlády Robert Fico (Smer).Čítajte viac Stále má len dvoch poradcov. Banáš povedal Pellegrinimu „zdvorilostné“ nie
Štátnu cenu možno udeliť za konkrétny mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný alebo iný spoločensky významný čin dosiahnutý v predchádzajúcom kalendárnom roku. Udeľuje sa od roku 2018. S udelením štátnej ceny je spojená finančná odmena vo výške 25-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa predloží podnet, zaokrúhlený nahor na celé euro.