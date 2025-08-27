Pravda Správy Domáce Srbský ombudsman preveril postupy polície pri incidente v Báčskom Petrovci

Srbský ombudsman preveril postupy polície pri incidente v Báčskom Petrovci

Ombudsman Srbskej republiky Zoran Pašalič preveril postupy polície pri udalostiach v Báčskom Petrovci, ku ktorým malo dôjsť počas Slovenských národných slávností. Vo svojom liste uviedol, že v súčasnosti nie sú údaje, ktoré by naznačovali, že polícia bola nečinná alebo že nezákonne blokovala prístup. Reagoval tak na žiadosť verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského o oficiálne preverenie konania a postupov zúčastnených policajných príslušníkov, informoval hovorca VOP Branislav Gigac.

27.08.2025 12:27
protest, báčsky petrovec Foto:
Protest pred Kunsthale v Bratislave, kde vystúpili aj organizátori výstavy v Báčskom Petrovci. Ľudia majú na sebe fotky, ktoré im tam zničili.
debata

„Ihneď po prijatí informácií sme podnikli kroky na zhromaždenie relevantných údajov a informácií od príslušných orgánov vrátane miestnej polície a ďalších relevantných inštitúcií. Po analýze všetkých dostupných faktov vás môžeme informovať, že polícia konala v súlade so zákonom a v rámci svojich kompetencií, snažiac sa zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov a zabrániť prípadnej eskalácii konfliktu alebo narušeniu verejného poriadku a pokoja,“ uviedol Pašalič.

Michal Šimečka Čítajte viac Šimečka bol v Báčskom Petrovci, tvrdí, že Slovákov tam napádajú chuligáni. Fica vyzval, aby konal

Doplnil, sú si plne vedomí dôležitosti ochrany práv národnostných menšín a ich slobody prejavu a budú naďalej pozorne monitorovať situáciu v tejto oblasti. Pašalič ďalej zdôraznil, že jeho úrad v spolupráci s predstaviteľmi slovenskej komunity v Srbsku bude pokračovať v podpore a zlepšovaní podmienok pre uplatňovanie práv občanov slovenskej národnostnej menšiny.

Fico sa vrátil k udalostiam v Srbsku: Slovenská opozícia je súčasť „majdanizácie
Video

Dobrovodský ocenil rýchlu reakciu Pašaliča a skutočnosť, že jeho úrad podnikol kroky k prevereniu incidentu. „Budeme situáciu naďalej pozorne sledovať a využijeme všetky možnosti spolupráce, ktoré nám poskytuje rámec medzinárodného partnerstva. Našou prioritou zostáva ochrana základných práv a slobôd všetkých občanov, vrátane slovenskej komunity v Srbsku,“ uviedol.

Robert Fico Čítajte viac Nacionalisti brutálne napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku. Blanár hovorí o opozično-koaličnom bojisku, reagoval aj Fico srbsko polícia belehrad Čítajte viac Na slovenskú menšinu vo Vojvodine zaútočili Vučičovi stúpenci, zničili výstavu fotografií z protivládnych protestov

VOP sa 12. augusta telefonicky a listom obrátil na ochrancu občanov – ombudsmana Srbskej republiky, aby prešetril postup polície v Báčskom Petrovci. Bol znepokojený tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy.

Fico Čítajte viac „Neakceptovateľné.“ Slováci vo svete ostro kritizujú Fica za postoj k incidentu v Srbsku

Priaznivci srbskej vlády začiatkom augusta napadli v Báčskom Petrovci výstavu fotografií o protivládnych protestoch, ktorá sa neoficiálne konala popri tamojších Slovenských národných slávnostiach. Medzi nimi a organizátormi výstavy tam došlo ku konfliktu vrátane fyzických potýčok. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.

Srbsko protest demonštranti vlajka Čítajte viac Vstup do Báčskeho Petrovca je údajne znova blokovaný, zrušili plánovaný protest
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #verejný ochranca práv #Róbert Dobrovodský #Báčsky Petrovec