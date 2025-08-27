Fico: Pán Kotlár má moju plnú podporu, bodka

„Dnes bolo výjazdové rokovanie vlády a to nechcem zaťažovať témami, ktoré s ním nesúvisia,“ uviedol premiér. Dodal, že budúci týždeň bude rokovanie vlády pri príležitosti 50. výročia Agrokomplexu v Nitre. „Ja absolvujem v utorok až štvrtok na budúci týždeň dôležitú pracovnú cestu v Číne,“ upozornil Fico. „Možno na ďalších vládach bude táto téma bodom rokovania, dnes ňou nebola,“ zdôraznil.Čítajte viac Kotlár vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca: od SAV chce zoznam vedcov, ktorí robili analýzu mRNA vakcín
Splnomocnencovi vlády Kotlárovi vyjadril podporu. „Je čestný človek a veľký bojovník, želal by som si, aby všetci ministri boli bojovníci ako on, žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil. Odmietol zároveň, že jeho dôvera voči splnomocnencovi znamená spochybňovanie autority SAV. „Toto mi nedávajte do úst, ja mám veľkú úctu a rešpekt k SAV,“ upozornil.
SAV vo štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
Kotlár pre TASR reagoval, že sa vyjadrovať nebude a chce, aby vo veci rozhodla súdna moc.