Fico: Koalícia je v závere diskusií o konsolidácii, ministerstvo obrany nie je problém

„Nie, to nie je pravda, absolútne. Viete, to je tak, že ministerstvo obrany má stanovené medzinárodne povinné výdavky na úrovni minimálne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP),“ vyhlásil Fico s tým, že vláda má k týmto výdavkom jasné stanovisko. „Na zbrojenie v roku 2026 nepôjde ani o cent viac, to je po prvé. Po druhé, minister obrany bude veľmi aktívne postupovať a pokračovať vo financovaní projektov duálneho určenia,“ podčiarkol premiér. Pripomenul, že bez MO by nebolo možné stavať novú nemocnicu v Prešove či Bratislave.Čítajte viac Šutaj Eštok: Koalícia sa pri konsolidácii zasekla na výdavkoch na obranu. Budeme šetriť na zdravotníctve, školstve, ale na zbrojenie dáme o 150 miliónov eur viac?
Diskusia by podľa Fica mohla byť, či Slovensko zníži výdavky na obranu pod 2 %, čo je však medzinárodný záväzok SR. Žiadne zvyšovanie výdavkov na zbrojenie v roku 2026 však nebude.
„Čiže ak hovoria účastníci koaličných rád, že nie sme na niečom dohodnutí, áno, nie sme dohodnutí na tom, aký má byť podiel štátu. Ja tvrdím, že by mal byť veľký, to je môj postoj,“ zdôraznil premiér.
Zároveň však podľa vlastných slov rozumie tomu, že každé ministerstvo má inú štruktúru výdavkov. Rezort práce má napríklad vysoký podiel povinných, zákonom daných výdavkov, iné ministerstvá môžu s peniazmi narábať voľnejšie. „Ale štát sa musí nejako podieľať na konsolidácii. A to je záverečná časť diskusie, ktorú momentálne vedieme,“ dodal Fico.Čítajte viac SaS: Vláda s konsolidáciou mešká a pripravované opatrenia situáciu len zhoršia
Opätovne odmietol špekulácie o zvyšovaní dane z pridanej hodnoty (DPH). Nemal by sa ani znižovať odvod do druhého dôchodkového piliera. „Môžem vás ubezpečiť, že pokiaľ ide o príspevok do druhého piliera, bez dotknutia, všetko zostáva,“ konštatoval premiér.