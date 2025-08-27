Šimečka: Nemám žiadny osobný problém s kolegami z hnutia Slovensko, ale vláda s Igorom Matovičom nie je stabilná

„To nie je nič osobné ani proti Igorovi Matovičovi, ani proti kolegom z hnutia Slovensko, ja s nimi nemám žiadny osobný problém. To je skúsenosť, ktorú má Slovensko z rokov 2020 až 2023. A tá skúsenosť je taká, že vláda, v ktorej Igor Matovič vtedy bol, a prípadne by bol znovu, jednoducho nebude stabilná. Je mi to ľúto, pretože keby sme mali istotu, že vláda aj s hnutím Igora Matoviča by fungovala dobre, bola by stabilná a presadzovala by program, tak by to bolo najjednoduchšie a najlepšie,“ povedal Šimečka. Skúsenosť je však podľa jeho slov jednoznačná.
Prieskumom, ktoré hovoria o tom, že bez hnutia Slovensko by po voľbách vláda na čele s Progresívnym Slovenskom nevznikla, neprikladá veľkú váhu. Podľa neho sa netreba pozerať na jednotlivé prieskumy, lebo sú to len „snímky v konkrétnom čase“, podstatný je trend. „A trend je pozitívny pre opozíciu a negatívny pre koalíciu. Koalícia za tie dva roky stráca voličov a opozícia ich, naopak, získava,“ poukázal Šimečka, ktorý predpokladá, že tento trend bude ďalej pokračovať. Vláda podľa jeho názoru stráca voličov preto, že nevie vládnuť, dostala Slovensko do izolácie, zbabrala konsolidáciu verejných financií a uvalila na ľudí drahotu. Poukazuje tiež na to, že vláda v súčasnom zložení by už po ďalších voľbách nevznikla, a to ani s Republikou.Čítajte viac Šimečka: Fico odignoroval august '68 a vieme si domyslieť, na ktorej strane by v čase sovietskej invázie stál
„My sme zadefinovali našu prioritu jasne. Chceme zostaviť vládu, ktorá bude stabilná, bude mať prioritu naštartovať ekonomiku, vrátiť spravodlivosť a právny štát, vrátiť Slovensko do Európy. Ale na to musí byť stabilná a vydržať štyri roky. A tá stabilita sa zabezpečí, my si myslíme, najlepšie v zostave PS, SaS a KDH a Demokrati, pokiaľ sa táto mimoparlamentná strana dostane do Národnej rady,“ hovorí Šimečka. O spájaní strán po vzore niekdajšieho SDK momentálne neuvažuje. Alfa a omega podľa neho bude to, ako zabezpečiť, aby neprepadli hlasy opozičných strán. „ To neznamená, že sa nutne musí poskladať nejaká široká koalícia, ale znamená to byť zodpovedný, aby neprepadli hlasy. Je niekoľko spôsobov, ako to urobiť. Môžu vznikať aj rôzne predvolebné koalície, najmä tých strán, ktoré sú okolo piatich percent, ale nemyslím si, že nutne potrebujeme ísť cestou jednej veľkej,“ dodal.