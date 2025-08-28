Podľa Focusu by voľby vyhralo PS pred Smerom. S veľkým odstupom nasledujú Hlas a tesne za ním Republika

Podľa posledného prieskumu agentúry Focus by voľby vyhralo Progresívne Slovensko s 21,2 percentami hlasov. Zvýšilo náskok pred stranou Smer, ktorú by volilo 19,7 percenta voličov. S veľkou stratou nasleduje Hlas (10,1 %), na ktorý sa doťahuje hnutie Republika (9,9%).
Fico: Pán Kotlár má moju plnú podporu, bodka
Do parlamentu by sa ďalej dostalo hnutie Slovensko (8,2 %), KDH (6,7 %) a SaS (6,3 %). Demokrati by sa so ziskom 4,8 percent hlasov do parlamentu nedostali. Pred bránami parlamentu by zostali aj maďarská Aliancia (4,6 %) a SNS (4 %).
Prieskum urobila agentúra Focus pre portál 360tka.