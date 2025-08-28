Huliak: Snažíme sa hazard dostať pod stopercentnú kontrolu. Ako Fínsko či Nórsko

„Okolité krajiny, napríklad také Poľsko, blokuje okolo 50-tisíc nelegálnych webov. Slovenská republíka 458. A keď sme sa o to bližšie začali zaujímať a rozklikli sme si tie weby, tak jednoducho blokácie ani nefungujú. Mnohokrát sa stalo, že dokonca bola tam falošná reklama… legálnych poskytovateľov tohto hazardu. A v zápätí vás to prekliklo do nelegálneho online priestoru,“ uviedol.
Nepodporujeme hazard, tvrdí minister. „Tým, že chceme spraviť poriadok v hazarde, hlavne v nelegálnom hazarde, chránime slovenské rodiny,“ povedal. Vysvetlil, ze u legálnych poskytovateľoch hazardu sú hráči registrovaní a existuje zoznam gamblerov, ktorých hrať nepustia.
„Snažíme sa hazard dostať pod stopercentnú kontrolu. Ako to má Fínsko, ako to má Nórsko, ako to má Dánsko. Snažíme sa dokonca, aby Tipos bol lídrom ako slovenská národná loteriová spoločnosť,“ povedal. Cieľom je, aby sa hazard nestiahol len do čiernej zóny, kde nebude kontrolovaný a ani štát z neho nebude mať žiadny príjem, uviedol minister Huliak.