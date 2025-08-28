Pravda Správy Domáce Začiatok procesu s Bombicom je známy. Pôvodné termíny boli zrušené

Súdny proces s Danielom Bombicom, obžalovaným najmä pre viaceré extrémistické trestné činy, má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začať 4. septembra. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila Mária Horáková z informačného centra ŠTS.

28.08.2025 11:32
Bombica v putách odvádzajú do väzby
Horáková doplnila, že termíny boli naplánované už na 28. augusta a 1. septembra, avšak boli zrušené. Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry podal na začiatku júla obžalobu na Daniela Bombica pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch najmä pre viaceré extrémistické trestné činy.

Daniela Bombica, na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd ho koncom apríla vzal do väzby. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti.

