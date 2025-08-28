Začiatok procesu s Bombicom je známy. Pôvodné termíny boli zrušené

Horáková doplnila, že termíny boli naplánované už na 28. augusta a 1. septembra, avšak boli zrušené. Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry podal na začiatku júla obžalobu na Daniela Bombica pre 26 útokov opísaných v 12 bodoch najmä pre viaceré extrémistické trestné činy.
29. apríl 2025
Daniela Bombica, na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Najvyšší súd ho koncom apríla vzal do väzby. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti.Čítajte viac Žilinka zamietol návrh na zrušenie obvinenia Bombicovi. Jeho advokát Lindtner to skúšal cez paragraf 363