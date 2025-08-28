Zrušená architektonická súťaž: Najvyššie súdy plánujú spoločné sídlo, zachovajú Dedečkov odkaz

Dôvodom je zásadná zmena okolností, ktorá vyplynula z potreby vytvorenia dôstojného a funkčného sídla pre dve samostatné, ústavne zakotvené inštitúcie Najvyšší súd a Najvyšší správny súd.
V spolupráci so Slovenskou komorou architektov pripravia nové zadanie tak, aby súťaž mohla byť zverejnená v najbližších mesiacoch. Najvyšší súd o tom informuje na svojom webe.
"V čase prípravy a zverejnenia súťaže neprebiehala spoločná odborná diskusia justičných inštitúcií o možnosti návratu do ich pôvodných sídel v budove na Župnom námestí a táto úvaha nebola súčasťou pôvodného zadania. Zmena prístupu nastala vymenovaním nového predsedu Najvyššieho súdu, ktorý otvoril túto tému a s predsedom Najvyššieho správneho súdu sa zhodli na vhodnosti obnovy historickej budovy Najvyššieho súdu ako budúceho sídla pre obe inštitúcie. Budova na Župnom námestí od architekta Vladimíra Dedečka poskytuje dostatočný priestor a architektonický rámec na dôstojné umiestnenie dvoch súdov v jednom diele, píše sa na stránke súdu.
Ako doplnili, „dnes je realitou, že Slovenská republika má dve rovnocenné vrcholné súdne inštitúcie, ktoré sa vzájomne dopĺňajú pri výkone justície. Jedno sídlo je preto logickým krokom vyplývajúcim nielen z architektonického, ale aj z organizačného rámca spolupráce oboch súdov. Tento zámer bol navyše nedávno potvrdený aj podpísaním Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré sa okrem výmeny informácií a skúseností výslovne zameriava aj na vytvorenie predpokladov pre dôstojné sídlo oboch inštitúcií. Memorandum tak predstavuje ďalšiu argumentačnú oporu pre revíziu súčasného zadania a vyhlásenie novej architektonickej súťaže.“
Rozhodnutie o zrušení súťaže vychádza z ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ktorý umožňuje zrušiť súťaž v prípade, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená. „Pokračovanie v prebiehajúcej súťaži pri zmene základných predpokladov by nebolo transparentné ani spravodlivé voči jej účastníkom,“ pokračuje kancelária súdu v argumentácii.
Nová architektonická súťaž podľa súdu umožní pripraviť riešenie, ktoré poskytne dôstojné a moderné zázemie pre Najvyšší súd aj Najvyšší správny súd, prispeje k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a zároveň zachová architektonický odkaz Vladimíra Dedečka. „Nové zadanie nadviaže na jeho pôvodný koncept – dve jasne oddelené časti v jednej budove, ktoré využívajú spoločné priestory. Vďaka tomuto riešeniu nebude potrebná asanácia bloku D, čím sa ochráni dôležitá súčasť pôvodnej architektonickej koncepcie,“ píše sa na stránke.
Významným prínosom rozhodnutia je podľa súdu fakt, že „štát získa sídlami oboch súdov v jednej budove, ktorá bola od počiatku určená na výkon súdnictva, významnú dlhodobú finančnú úsporu. Tento krok je teda nielen symbolickým vyjadrením jednoty justície, ale aj praktickým konsolidačným opatrením v prospech efektívnej správy verejných financií.“
Súd ďalej upozorňuje, že účastníci pôvodnej architektonickej súťaže sa zároveň môžu bez akýchkoľvek obmedzení zapojiť do novej súťaže, ktorá bude vyhlásená a ktorá bude v maximálne možnej miere zachovávať podmienky pôvodnej súťaže. Tento postup je garanciou transparentnosti a férovosti.
Kancelária dodala, že budova „architekta Dedečka na Župnom námestí sa opäť stane funkčným pracovným priestorom a symbolom dôstojnosti slovenskej justície ako celku pre ďalšie generácie.“