Táto vodná nádrž patrí k najstarším na Slovensku. Baníkov držala nad vodou

Vodná nádrž Úhorná sa nachádza v Slovenskom rudohorí, neďaleko rovnomennej obce v okrese Gelnica. Jazero bolo v 18. storočí vybudované na potoku Smolník ako zásobáreň vody pre banské zariadenia. Jeho úlohou bolo aj zachytávať dažďovú vodu z okolitých vrchov, čím sa predchádzalo častým povodniam. Pod jazerom sa nachádza 35 metrov dlhá štôlňa. Vo Volovských vrchoch a na východnom Slovensku patrí medzi najstaršie vodné stavby. Bola vybudovaná v roku 1768. Ponúka možnosť kúpania, člnkovania, rybolovu, ako aj peších a cykloturistických výletov do okolia. Má hĺbku 8 metrov, rozlohu 4 hektáre a bolo postavené z lomového kameňa bez použitia stmeľovacích hmôt.
Súľovské skaly sú unikátne skalné útvary v Strážovských vrchoch, ktoré svojimi bizarnými tvarmi pripomínajú hrady, veže či postavy zvierat. Tento prírodný útvar je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly, známej svojou mimoriadnou geologickou aj botanickou hodnotou. V oblasti sa nachádzajú viaceré turistické chodníky a vyhliadky, ktoré ponúkajú nádherné panoramatické pohľady. Skaly sú obľúbeným miestom aj pre horolezcov, ktorí tu nachádzajú množstvo lezeckých trás rôznej náročnosti. Vďaka svojej kráse a jedinečnej atmosfére sú Súľovské skaly právom označované za „slovenské Dolomity“.
V auguste polícia v Košiciach riešila prípad muža, ktorý sa viezol na streche auta. Tento kaskadérsky kúsok, prirovnávaný k akčnej scéne zo seriálu Kobra 11, predstavoval mimoriadne nebezpečné ohrozenie života a zdravia. Riskantnú jazdu sa podarilo zachytiť z auta mReportérovi Jarovi. Incident sa stal predmetom policajného vyšetrovania.