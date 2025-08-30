Pravda Správy Domáce Táto vodná nádrž patrí k najstarším na Slovensku. Baníkov držala nad vodou

Táto vodná nádrž patrí k najstarším na Slovensku. Baníkov držala nad vodou

Zábery na vodnú nádrž Úhorna, ktorá bola vybudovaná na potoku Smolník ako zásobáreň vody pre banské zariadenia, Súľovské skaly, ktoré sú považované za „slovenské Dolomity“, ale aj na auto s mužom na streche, ktoré obiehalo vodičov v Košiciach. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

30.08.2025 05:00
Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Vodná nádrž - Úhorná
Zdroj: mReportér: Martin Kokavec

Vodná nádrž Úhorná sa nachádza v Slovenskom rudohorí, neďaleko rovnomennej obce v okrese Gelnica. Jazero bolo v 18. storočí vybudované na potoku Smolník ako zásobáreň vody pre banské zariadenia. Jeho úlohou bolo aj zachytávať dažďovú vodu z okolitých vrchov, čím sa predchádzalo častým povodniam. Pod jazerom sa nachádza 35 metrov dlhá štôlňa. Vo Volovských vrchoch a na východnom Slovensku patrí medzi najstaršie vodné stavby. Bola vybudovaná v roku 1768. Ponúka možnosť kúpania, člnkovania, rybolovu, ako aj peších a cykloturistických výletov do okolia. Má hĺbku 8 metrov, rozlohu 4 hektáre a bolo postavené z lomového kameňa bez použitia stmeľovacích hmôt.

Súľovské skaly
Zdroj: mReportérka: Ľubka Šeroňová

Súľovské skaly sú unikátne skalné útvary v Strážovských vrchoch, ktoré svojimi bizarnými tvarmi pripomínajú hrady, veže či postavy zvierat. Tento prírodný útvar je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly, známej svojou mimoriadnou geologickou aj botanickou hodnotou. V oblasti sa nachádzajú viaceré turistické chodníky a vyhliadky, ktoré ponúkajú nádherné panoramatické pohľady. Skaly sú obľúbeným miestom aj pre horolezcov, ktorí tu nachádzajú množstvo lezeckých trás rôznej náročnosti. Vďaka svojej kráse a jedinečnej atmosfére sú Súľovské skaly právom označované za „slovenské Dolomity“.

Kobra 11 v Košiciach
Zdroj: mReportér: Jaroslav Ujházy

V auguste polícia v Košiciach riešila prípad muža, ktorý sa viezol na streche auta. Tento kaskadérsky kúsok, prirovnávaný k akčnej scéne zo seriálu Kobra 11, predstavoval mimoriadne nebezpečné ohrozenie života a zdravia. Riskantnú jazdu sa podarilo zachytiť z auta mReportérovi Jarovi. Incident sa stal predmetom policajného vyšetrovania.

