Najväčší hrdinovia SNP stále bez hrobu. Migaľ: Bez pamätníka niet pamäti, je čas to zmeniť

Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Ako ďalej ozrejmilo, Migaľ a Šalitroš spoločne vyhlasujú otvorenú výzvu pre umelcov, architektov a sochárov na návrh súsošia generálov SNP. Víťazný návrh získa odmenu päťtisíc eur, prostriedky minister a tajomník poskytnú zo svojich súkromných zdrojov. „
„Generáli Jozef Golian a Rudolf Viest – najväčší slovenskí hrdinovia 2. svetovej vojny a symboly Slovenského národného povstania – dodnes nemajú na Slovensku dôstojné pietne miesto,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti.
V rámci súťaže návrhov sa bude hľadať umelecké stvárnenie súsošia dvojice velikánov, ktoré by malo byť umiestnené v regióne, kde povstalci hrdinsky bojovali proti totalitnému režimu. Komisiu budú tvoriť historici a odborníci z oblasti umenia. Minister Migaľ a štátny tajomník Šalitroš chcú prvý krok iniciovať za súkromné peniaze,“ uviedlo MIRRI. Bližšie informácie bude možné nájsť na stránke projektu https://www.hrdinoviasnp.sk/.
Podľa jeho slov ide o krok, ktorý mal byť už dávno samozrejmosťou. To, že dodnes nemajú na Slovensku dôstojné pietne miesto označili za nespravodlivosť, ktorú chcú napraviť. „Bez pamätníka niet pamäti,“ dodal s tým, že súsošie sa má stať jedným z novodobých symbolov SNP.
„Slovenské národné povstanie je jedným z najväčších prejavov odvahy nášho národa. Generáli Golian a Viest stáli na čele povstaleckej armády a za slobodu Slovenska položili svoje životy. Patrí im naša úcta a vďaka,“ vyjadril sa minister Migaľ. „V čase, keď hovoríme o konsolidácii a šetríme na všetkom, chceme si skromne pripomenúť výročie SNP práve týmto spôsobom. Naším osobným vkladom je snaha, aby Slovensko získalo dôstojné miesto, kde si budeme môcť generálov Goliana a Viesta uctiť tak, ako si zaslúžia,“ doplnil Šalitroš v súvislosti s finančnou odmenou.Čítajte aj 'Za vašu a našu slobodu'. V SNP bojovali aj Poliaci. Hrdinovia zo Spiša a Oravy písali spoločný príbeh odboja
Ján Golian bol generál, ktorý 29. augusta 1944 vydal rozkaz na začatie SNP, Rudolf Viest bol armádny generál, ktorý viedol povstaleckú armádu po príchode z Londýna. Oboch zajali nacisti, v roku 1945 zomreli v koncentračných táboroch. „Napriek ich zásluhám o slobodu Slovenska neexistuje dôstojné spoločné súsošie, ktoré by im vzdalo úctu," uzavrelo ministerstvo.