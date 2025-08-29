Pravda Správy Domáce „Česť jeho pamiatke.“ Ozbrojené sily SR reagujú na smrť pilota F-16 pri nácviku v Poľsku

Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) reagovali na štvrtkovú tragickú nehodu počas nácviku na leteckú šou v poľskom meste Radom, pri ktorej zahynul pilot stíhačky F-16.

29.08.2025 10:10
poľský pilot stíhačky F-16, major Maciej Slab... Foto:
Major Maciej "Slab" Krakowian. Poľský pilot stíhačky F-16, ktorý zahynul pri nácviku na leteckú šou.
„S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tragickej nehode pilota lietadla F-16 Vzdušných síl Poľskej republiky… Úprimne zdieľame smútok s rodinou a blízkymi zosnulého pilota, ako aj so všetkými príslušníkmi poľských vzdušných síl,“ uviedli OS SR sociálnej sieti. „Česť jeho pamiatke,“ dodali.

Havária poľskej F-16 pred leteckou šou
K nehode došlo vo štvrtok 28. augusta podvečer počas nácviku dynamickej ukážky na podujatie AirShow Radom. Podľa miestnych médií stroj havaroval na pristávacej dráhe približne o 19.30 h miestneho času. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť, ako stíhačka pred nárazom na dráhu robila akrobatický manéver. Po dopade ju zachvátili plamene.

Poľská armáda informovala, že v blízkosti pristávacej dráhy neutrpel zranenia nikto ďalší. Na miesto nešťastia smeroval minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Premiér Donald Tusk potvrdil smrť pilota a rodine i blízkym vyjadril úprimnú sústrasť.

Podľa agentúry Reuters bola plánovaná víkendová letecká šou v Radome po tragédii zrušená.

