Prezident varuje: Nenávisť na Slovensku môže viesť ku skutočnej krvi. Nezničme odkaz SNP zbraňami proti sebe

Ako kontrast k súčasnej spoločenskej atmosfére vyzdvihol schopnosť slovenského národa zomknúť sa práve počas SNP.
„Bojovať spolu napriek mnohým prirodzeným rozdielom medzi tými, ktorí stáli bok po boku na rovnakej strane – na strane slobody a demokracie. A nie je to v tomto prípade žiadne klišé. Pretože vtedy v zákopoch so zbraňou v ruke naozaj ležali vedľa seba občiansky demokrat s komunistom, vojak s partizánom, povstalec z juhu či zo severu, obyvateľ mesta či dediny,“ podotkol prezident.
Spoločnosť sa však aktuálne podľa neho dostala do stavu, z ktorého vymizla nielen svornosť a jednota, ale aj základná tolerancia či vzájomné porozumenie. Sociálne siete považuje za galaprehliadku vzájomnej nenávisti, ktorá sa čím ďalej, tým viac stupňuje. „A mnohé médiá, ktoré sa celé desaťročia hrdili tým, že sú strážnymi psami demokracie, strážia dnes demokraciu tak, že túto nenávisť zo sociálnych sietí opakujú, používajú a namiesto tlmenia týchto zlých vášní samy často prilievajú olej do ohňa vzájomnej neznášanlivosti,“ zdôraznil.
Vyjadril obavu pred ďalším nárastom nenávisti. „Bojím sa, že sa zrazu niekomu zažiada skutočná zbraň namiesto tej slovnej. Zrazu môže prísť chuť na skutočnú krv. A k mentálnemu utrpeniu svojej obete bude chcieť niekto pridať aj to fyzické. Nekreslím teraz žiadneho pomyselného čerta na stenu, ale hovorím o hrozbe, ktorá už mala na Slovensku svoje konkrétne prejavy. Čo sme už naozaj zabudli na to, že takto pred vyše rokom sme na Slovensku čelili atentátu na predsedu vlády?“ položil otázku.
Verejne vyzval všetkých, ktorí prispievajú k šíreniu nenávisti, aby sa zastavili. „Pozrime sa na hrdinov SNP, živých svedkov najväčšej udalosti v našej spoločnej histórii! Oni v rukách držali zbrane, ktorými spoločne bojovali za našu slobodu! Nezničme ich odkaz tým, že raz zoberieme do rúk zbrane, aby sme bojovali jeden proti druhému,“ dodal. Vyzval aj politikov, ktorí si zo šírenia nenávisti urobili vlastnú politickú živnosť, aby s tým okamžite prestali.
„Na rozdiel od ostatných nesú politici neporovnateľne väčší kus zodpovednosti za to, kam sa náš spoločný štát uberá a ako budeme spolu ako národ v budúcnosti existovať. Politika sa predsa nemôže zmeniť na súťaž, kto koho viac urazí, kto akú latku slušnosti ešte podlezie a kto ako prvý odhodí posledné zábrany, ktoré nám vo verejnom priestore ešte zostali," podčiarkol. Vyzval tiež médiá, aby sa vrátili k hodnotám, na ktorých si kedysi zakladali.
Hlava štátu vo svojom príhovore vyjadrila vďaku hrdinom Povstania. „Skláňame sa v pokore pred vašou odvahou, odhodlaním a pred obetou, ktorú ste priniesli na oltár vlasti! Vieme, aké veľké boli vaše obete a nikdy na ne nezabudneme,“ povedal Pellegrini. Fašistické zlo sa nesmie podľa jeho slov vrátiť v žiadnej podobe. „Ani v nacistickej uniforme, ani v značkovom obleku, ani zamaskované slovami, ktoré síce nespomínajú nacizmus či fašizmus, no sú skrz naskrz presiaknuté nenávisťou,“ doplnil.
Raši: Vo svete a na Slovensku rastie extrémizmus
Vo svete, v Európe a aj na Slovensku rastie extrémizmus, nenávisť či antisemitizmus. Relativizuje sa minulosť a zľahčujú sa zločiny fašizmu. Vyskytujú sa pochybnosti o hrdinoch Slovenského národného povstania (SNP), ktorí Slovákom odovzdali slobodu. Je povinnosťou ďalších generácií ich brániť, aby bolo Slovensko priestorom pokoja a spolupráce. Vo svojom príhovore pri príležitosti osláv 81. výročia SNP to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas).
„Slovenské národné povstanie bolo aktom nesmiernej odvahy Slovákov. Musíme si ho vždy pripomínať pravdivo a s hlbokou pokorou. Pretože len poznanie pravdy a rešpektovanie dejinných udalostí nám otvára cestu pre našu budúcnosť,“ povedal Raši.
Pripomenul, že SNP bolo protifašistické povstanie. Bolo súčasťou celosvetového boja proti nacizmu a fašizmu a zároveň súčasťou zápasu za demokraciu, slobodu a ľudskú dôstojnosť. Povstanie nie je podľa šéfa parlamentu len jednou kapitolou v učebniciach dejepisu, ale je príbehom celého národa, a preto musí zostať celonárodnou spomienkou a súčasťou slovenskej identity. „Bolo výsledkom celospoločenského antifašistického konsenzu a rozhodnutia tisícov obyčajných ľudí, že nebudú mlčať. Uvedomovali si, že protivník je silnejší a že šanca na víťazstvo nie je istá, ale zároveň aj fakt, že za slobodu Slovenska sa oplatí bojovať,“ podotkol Raši.
Odkaz SNP je podľa neho stále živý a nie je to len prázdna fráza. Tvrdí, že sloboda nie ja samozrejmá a je potrebné si ju získať, vážiť si a obhajovať. „Naša sloboda sa nerodila ľahko a vybojovali ju ľudia, ktorí za ňu obetovali neraz aj svoje životy a odovzdali ju ako dedičstvo pre nasledujúce generácie,“ skonštatoval Raši.
Povstanie považuje za dôkaz, že aj v tých najťažších chvíľach sú odvaha, súdržnosť a rozhodnosť kompasom, ktorý ľudí dovedie k cieľu. Vyzval preto k zamysleniu, či ľudia robia všetko preto, aby sa dejiny v ich zvrátenej podobe neopakovali. „Aj dnes totiž stojíme pred mnohými skúškami, ktoré preverujú našu odvahu a naše hodnoty,“ podotkol predseda NR SR.
Apeluje na Slovákov, aby počúvali, kto a čo hovorí. Majú si tiež podľa neho všímať, čo sa deje na sociálnych sieťach. „Uvedomme si, že za odlišné vnímanie je jedna názorová skupina schopná verbálne zničiť človeka,“ povedal Raši. V tejto súvislosti vyzval mladých ľudí, aby mali na pamäti, že generácia starých a prastarých rodičov mala odvahu postaviť sa zlu. Je podľa neho dôležité živiť tento odkaz ďalej.
Raši taktiež poukázal aj na slovník politikov vo verejnom priestore, ktorý má jediný cieľ, a to nenávidieť. „Stávajú sa príkladom pre širokú verejnosť v zmysle, čo je dovolené im, je dovolené každému. Pohár nenávisti sa pomaly v spoločnosti napĺňa a raz pretečie,“ myslí si.
Predseda NR SR mieni, že Slováci sa musia postaviť za slobodu, demokraciu a ľudskú dôstojnosť. Tiež povedať „nie“ nespravodlivosti, extrémizmu a nenávisti. „Lebo sloboda má zmysel len vtedy, ak ju môže využívať každý,“ dodal.