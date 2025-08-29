Pravda Správy Domáce Fico: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa mu podarilo skryť

Fašizmus a nacizmus nebol podľa predsedu vlády SR a Smeru Roberta Fica ani potlačený, ani potrestaný, len sa mu podarilo skryť počas studenej vojny. Aj preto sa možno dnes otvárajú témy novej vojny a konfliktu medzi východom a západom, povedal premiér.

29.08.2025 12:06
SR Banská Bystrica SNP Oslavy, Robert Fico Foto: ,
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer) počas kladenia vencov na oslavách 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici v piatok 29. augusta 2025.
Vo svojom príhovore pri príležitosti osláv 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP) deklaroval, že bude aj naďalej podporovať mierovú politiku založenú na dôslednom dodržiavaní medzinárodného práva. Odkaz SNP podľa jeho slov spočíva v tom, že bolo slovenské, veľkolepé a suverénne.

Správu aktualizujeme…

